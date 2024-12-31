Koç Holding’i Solladı, Türkiye’nin En Değerli Şirketi Oldu! Avrupa Devi Gözünü Dikti
Türkiye genelinde borsadaki işlem hacmine göre yapılan değerlendirmede, en değerli şirketler açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin en değerli şirketleri listesinin ilk sırasında yer alan şirketin yabancı bir kuruluşa ait olması dikkat çekerken, listenin zirvesindeki isim 2022 yılında İspanya merkezli BBVA’ya satılan Garanti BBVA oldu.
Türkiye’nin en değerli şirketlerinin başında Garanti BBVA, Koç Holding ve Türk Haya Yolları (THY) yer aldı.
TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ 3 ŞİRKETİ
Borsa İstanbul verilerine göre Türkiye’nin en değerli üç şirketi şu şekilde sıralandı:
-Garanti BBVA: 546 milyar TL piyasa değeriyle zirvede.
-Koç Holding: 465 milyar 337 milyon TL değerle ikinci sırada.
-Türk Hava Yolları (THY): 401 milyar 235 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.
TÜRKİYE’NİN ZİRVEDEKİ ŞİRKETİ OLDU
Listenin lideri olan Garanti BBVA, 2022 yılında İspanyol bankacılık devi BBVA’nın kontrolüne geçti. İlk olarak BBVA, Garanti Bankası’nın yüzde 49,85’lik hissesini satın alarak ortaklık kurmuştu. Ardından, BBVA bankanın tamamına sahip olma planlarını duyurdu.
TÜRK BANKACILIK TARİHİNE GEÇEN SATIN ALMA
BBVA, yapılan görüşmeler sonucunda Garanti Bankası’nın yüzde 85,97’lik çoğunluk hissesini satın aldı. Bu gelişme, Türk bankacılık tarihinin en büyük hisse alımı olarak kayıtlara geçti. Satın alma bedeli ise 22 milyar 757 milyon 938 bin 352 TL olarak açıklanmıştı. Bu satın almayla birlikte, Borsa İstanbul’un en değerli şirketi olan Garanti BBVA’nın çoğunluk hisseleri, İspanya merkezli BBVA’ya geçmiş oldu.