Koç Holding’i Solladı, Türkiye’nin En Değerli Şirketi Oldu! Avrupa Devi Gözünü Dikti

TÜRKİYE’NİN ZİRVEDEKİ ŞİRKETİ OLDU

Listenin lideri olan Garanti BBVA, 2022 yılında İspanyol bankacılık devi BBVA’nın kontrolüne geçti. İlk olarak BBVA, Garanti Bankası’nın yüzde 49,85’lik hissesini satın alarak ortaklık kurmuştu. Ardından, BBVA bankanın tamamına sahip olma planlarını duyurdu.

TÜRK BANKACILIK TARİHİNE GEÇEN SATIN ALMA

BBVA, yapılan görüşmeler sonucunda Garanti Bankası’nın yüzde 85,97’lik çoğunluk hissesini satın aldı. Bu gelişme, Türk bankacılık tarihinin en büyük hisse alımı olarak kayıtlara geçti. Satın alma bedeli ise 22 milyar 757 milyon 938 bin 352 TL olarak açıklanmıştı. Bu satın almayla birlikte, Borsa İstanbul’un en değerli şirketi olan Garanti BBVA’nın çoğunluk hisseleri, İspanya merkezli BBVA’ya geçmiş oldu.