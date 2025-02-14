Koç Holding'den Yeni Hamle! Girişimler Sonuç Verdi
Koç Holding, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman’a modern bir kütüphane inşa edecek. Şirket, gençlerin ve öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilecek bu projede, kütüphaneye “Atatürk Kütüphanesi” adının verilmesini önerdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding, depremin ardından Adıyaman’da Umut Kent Hakan Kozan Yerleşkesi projesini hayata geçirmişti. Şimdi de kentteki gençlerin ders çalışma alanı ihtiyacını karşılamak için kütüphane yapımına başlıyor.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, kütüphanenin modern donanımlarla inşa edilmesi ve öğrencilere rahat bir çalışma ortamı sunması hedefleniyor.
TUTDERE’NİN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 24 Aralık’ta Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ile bir araya geldi. Görüşmede, gençlerin ders çalışma alanlarına olan ihtiyacını dile getiren Tutdere’nin talebi üzerine kütüphane projesi gündeme geldi.
Bu görüşmenin ardından Koç Holding, projeyi hayata geçirme kararı aldı. Şirket, kütüphaneye “Atatürk Kütüphanesi” adının verilmesini önerirken, Başkan Tutdere, cumhuriyetin kurucusunun isminin bir kütüphanede yaşatılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Adıyamanlı gençler modern ve donanımlı bir kütüphaneye kavuşacak.