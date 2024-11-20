Koç Holding'den Yeni Hamle: Dev Şirketi Satın Aldı
Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding, sağlık sektöründeki yatırımlarına bir yenisini ekledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, Antalya'da faaliyet gösteren ve 7 hastaneden oluşan Anatolia Hospital’ın yüzde 80 hissesini satın aldıktan sonra, şimdi de Türkiye'nin tek kök hücre ve doku teknolojileri şirketi Stembio'nun yüzde 65 hissesini devraldı. Rekabet Kurumu, söz konusu satış işlemine onay verdi.
KOÇ HOLDİNG'İN YATIRIM HAMLELERİ DEVAM EDİYOR
Koç Holding, yılın başından itibaren yaptığı satışlarla gündem olmuştu ve şimdi, radikal bir değişimle yatırımlarını yeni teknoloji alanlarına yönlendirme kararı aldı. Mart ayında, Koç Holding’in 82 milyon 776 bin euro bedelle, Antalya'daki Anatolia Hospital’ın yüzde 80 hissesini satın aldığı duyurulmuştu. Koç Üniversitesi Hastanesi’ni de bünyesinde bulunduran Koç Holding, sağlık sektöründe stratejik hamleler yapmaya devam ediyor. Bu yatırımlar, şirketin sağlık alanındaki büyüme hedeflerini pekiştirdiği yorumlarına yol açtı. Koç Holding, şimdi de Türkiye'nin ilk hibrit hücre ve doku merkezi olan Stembio'nun çoğunluk hissesini alarak, sektördeki yerini sağlamlaştırdı.
REKABET KURULU’NDAN ONAY
Koç Holding, Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ'nin yüzde 65'lik hissesinin devralınması için Eylül ayında Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. Rekabet Kurumu, yaptığı açıklamada, "Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ nezdindeki toplam sermayeyi temsil eden payların belli bir oranının Koç Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmiştir" ifadelerini kullandı. Ancak, Koç Holding, satın alımın maliyeti hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
STEMBIO'NUN FAALİYET ALANLARI
Stembio, Türkiye'deki tek kök hücre ve doku teknolojileri şirketi olarak dikkat çekiyor. Şirket, doğum sırasında göbek kordonu kanını toplayarak işlemekte ve saklamakta, ayrıca çeşitli doku örneklerini toplayıp saklayarak nakil ve rejeneratif tıp uygulamalarında kullanılmak üzere hazır bulunduruyor. Kök hücre tedavileri ve doku bankacılığı, birçok hastalığın tedavisinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Stembio, bu saklanan örnekler sayesinde, hastalar ihtiyaç duyduğunda hızlı erişim imkanı sağlıyor.