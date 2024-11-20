Koç Holding'den Yeni Hamle: Dev Şirketi Satın Aldı

KOÇ HOLDİNG'İN YATIRIM HAMLELERİ DEVAM EDİYOR

Koç Holding, yılın başından itibaren yaptığı satışlarla gündem olmuştu ve şimdi, radikal bir değişimle yatırımlarını yeni teknoloji alanlarına yönlendirme kararı aldı. Mart ayında, Koç Holding’in 82 milyon 776 bin euro bedelle, Antalya'daki Anatolia Hospital’ın yüzde 80 hissesini satın aldığı duyurulmuştu. Koç Üniversitesi Hastanesi’ni de bünyesinde bulunduran Koç Holding, sağlık sektöründe stratejik hamleler yapmaya devam ediyor. Bu yatırımlar, şirketin sağlık alanındaki büyüme hedeflerini pekiştirdiği yorumlarına yol açtı. Koç Holding, şimdi de Türkiye'nin ilk hibrit hücre ve doku merkezi olan Stembio'nun çoğunluk hissesini alarak, sektördeki yerini sağlamlaştırdı.