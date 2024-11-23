Koç Holding'den Büyük Yatırım: Ünlü Sağlık Devini Satın Aldı
Türkiye’nin önemli şirket grupları arasında bulunan Koç Holding, dev yatırım hamlesi ortaya çıktı. Koç Holding, Antalya'da 7 hastaneden oluşan Anatolia Hospital'ın yüzde 80 hissesini ve Türkiye'nin tek kök hücre ve doku teknolojileri şirketi olan StemBio'nun yüzde 65'lik hissesini satın aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Koç Holding, sağlık alanındaki yatırımlarını hızla genişletiyor. Son olarak, Antalya'da faaliyet gösteren önemli bir özel hastane zincirinin çoğunluk hissesini ve Türkiye'nin tek kök hücre ve doku teknolojileri şirketinin kontrolünü ele geçirerek sektördeki etkinliğini artırdı.
YÜZDE 80 HİSSESİNİ SATIN ALDI
Koç Holding, Antalya'da 7 hastaneden oluşan Anatolia Hospital'ın yüzde 80 hissesini satın alarak sağlık turizmi açısından önemli bir destinasyon olan bu şehirdeki varlığını güçlendirdi. Bu satın alma ile Koç Holding, hem bölge halkına hem de sağlık turizmi için Antalya'yı tercih eden yabancı hastalara daha kapsamlı sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyor.
YÜZDE 65'LİK HİSSEYİ DE ALDI
Öte yandan, Koç Holding, Türkiye'nin tek kök hücre ve doku teknolojileri şirketi olan StemBio'nun yüzde 65'lik hissesini de bünyesine kattı. Bu yatırımla birlikte, Koç Holding, geleceğin sağlık teknolojileri olarak kabul edilen kök hücre tedavileri alanında önemli bir oyuncu haline geldi. StemBio'nun sahip olduğu uzmanlık ve teknolojik altyapı, Koç Holding'in sağlık portföyüne önemli bir değer katacak.