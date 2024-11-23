Koç Holding'den Büyük Yatırım: Ünlü Sağlık Devini Satın Aldı

YÜZDE 80 HİSSESİNİ SATIN ALDI

Koç Holding, Antalya'da 7 hastaneden oluşan Anatolia Hospital'ın yüzde 80 hissesini satın alarak sağlık turizmi açısından önemli bir destinasyon olan bu şehirdeki varlığını güçlendirdi. Bu satın alma ile Koç Holding, hem bölge halkına hem de sağlık turizmi için Antalya'yı tercih eden yabancı hastalara daha kapsamlı sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyor.