Koç Holding'den Borsayı Karıştıracak Hamle! Rekor Sermaye Artırımı

TEMEL FİNANSAL VERİLER

Satışlar: 1,218 trilyon TL → 1,160 trilyon TL (%5 düşüş)

Net Dönem Kârı: 52,87 milyar TL → -1,905 milyar TL

Esas Faaliyet Kârı: 237,72 milyar TL → 66,96 milyar TL (%72 düşüş)

FAVÖK: 272,39 milyar TL → 101,56 milyar TL

Şirketin esas faaliyet kârında ve net satış gelirlerinde önemli düşüş yaşanırken, özkaynaklarda çeyreklik bazda %1’lik bir azalma görüldü.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI POTANSİYELİ NEDİR?

Koç Holding’in 509,73 milyar TL seviyesine ulaşan özkaynakları, şirketin bedelsiz sermaye artırımı potansiyelinin %20.000’e ulaştığını ortaya koyuyor. Ancak bu durum, şirketin bedelsiz sermaye artırımı yapacağı anlamına gelmiyor. Bedelsiz potansiyel, yalnızca şirketin böyle bir karar alması durumunda sermayesini ne kadar artırabileceğini gösteriyor.