Koç Holding'den Borsayı Karıştıracak Hamle! Rekor Sermaye Artırımı
Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Koç Holding (KCHOL), uzun yıllardır yatırımcılara temettü dağıtma geleneğini sürdüren öncü şirketlerden biri olarak biliniyor.
Kaynak: rotaborsa
Şirketin son bedelsiz sermaye artırımı, 2012 yılında kâr payından %5 oranında gerçekleşmişti. Koç Holding’in 2024 yılı üçüncü çeyrek bilançosunda açıkladığı 509,73 milyar TL’lik özkaynaklar, şirketin bedelsiz sermaye artırımı potansiyelini yeniden gündeme taşıdı.
2024 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK VERİLERİ
Koç Holding, 2024 yılının ilk dokuz ayında 1,905 milyar TL net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise şirket 52,87 milyar TL net kâr elde etmişti. Şirketin bu dönemki finansal tablolarında, enflasyon düzeltmeleri de dikkate alındı. Buna göre, geçen yılın ilk dokuz ayında 73,68 milyar TL olarak açıklanan net kâr, düzeltme sonrasında 52,87 milyar TL olarak revize edildi.
TEMEL FİNANSAL VERİLER
Satışlar: 1,218 trilyon TL → 1,160 trilyon TL (%5 düşüş)
Net Dönem Kârı: 52,87 milyar TL → -1,905 milyar TL
Esas Faaliyet Kârı: 237,72 milyar TL → 66,96 milyar TL (%72 düşüş)
FAVÖK: 272,39 milyar TL → 101,56 milyar TL
Şirketin esas faaliyet kârında ve net satış gelirlerinde önemli düşüş yaşanırken, özkaynaklarda çeyreklik bazda %1’lik bir azalma görüldü.
BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI POTANSİYELİ NEDİR?
Koç Holding’in 509,73 milyar TL seviyesine ulaşan özkaynakları, şirketin bedelsiz sermaye artırımı potansiyelinin %20.000’e ulaştığını ortaya koyuyor. Ancak bu durum, şirketin bedelsiz sermaye artırımı yapacağı anlamına gelmiyor. Bedelsiz potansiyel, yalnızca şirketin böyle bir karar alması durumunda sermayesini ne kadar artırabileceğini gösteriyor.
Bedelsiz sermaye artırımı, mevcut hissedarlara herhangi bir ödeme yapmadan ek hisse verilmesini ifade eder. Bu yöntem, şirketin mevcut özkaynaklarını sermayeye ekleyerek hisse senetlerinin nominal değerini artırmasını sağlar. Ancak bedelsiz sermaye artırımı, hissenin piyasa fiyatına doğrudan bir etki yapmaz. Piyasa fiyatı, işlem hacmi ve yatırımcı algısına göre şekillenir.
KOÇ HOLDİNG’İN PİYASADAKİ ROLÜ
Şirketin yüksek bedelsiz potansiyeli, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Koç Holding, sağlam mali yapısıyla Türk sermaye piyasalarının en güvenilir şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor.