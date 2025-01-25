Koç Holding'de Nefesler Tutuldu, Herkes Bu Tarihi Bekliyor: 150 Milyon Dolarlık Dev Yatırım

Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Koç Holding, İstanbul'un gözde yat limanlarından biri olan Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkını kazandı. 504 milyon dolarlık bir teklifle ihaleyi kazanan Koç Holding, önümüzdeki 40 yıl boyunca limanın işletmeciliğini yapacak.

Kalamış Yat Limanı ihalesi, daha önce de gündeme gelmiş ve bazı tartışmalara neden olmuştu. Ancak yapılan yeni ihaleyle birlikte, limanın geleceği netleşti. Koç Holding, yat limanının işletme hakkı için 5 Şubat 2025 tarihinde imzayı atacağını duyurdu.