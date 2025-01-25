Koç Holding'de Nefesler Tutuldu, Herkes Bu Tarihi Bekliyor: 150 Milyon Dolarlık Dev Yatırım
Koç Holding'de nefesler tutuldu. Koç Holding, 504 milyon dolarlık teklifle kazandığı Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesi için 5 Şubat'ta imzayı atacak. Toplam 150 milyon dolarlık yatırım yapılması beklenen dev projede, 40 yıl süreyle işletme hakkı Koç Holding'e geçecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Koç Holding, İstanbul'un gözde yat limanlarından biri olan Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkını kazandı. 504 milyon dolarlık bir teklifle ihaleyi kazanan Koç Holding, önümüzdeki 40 yıl boyunca limanın işletmeciliğini yapacak.
Kalamış Yat Limanı ihalesi, daha önce de gündeme gelmiş ve bazı tartışmalara neden olmuştu. Ancak yapılan yeni ihaleyle birlikte, limanın geleceği netleşti. Koç Holding, yat limanının işletme hakkı için 5 Şubat 2025 tarihinde imzayı atacağını duyurdu.
150 MİLYON DOLARLIK DEV YATIRIM
Şirket, önümüzdeki 10 yıl içinde limana toplam 150 milyon dolarlık yatırım yaparak, uluslararası standartlarda 4 çıpalı bir yat limanı haline getirmeyi hedefliyor. Bu yatırımla birlikte, Kalamış Yat Limanı, hem yerli hem de yabancı yat sahipleri için daha modern ve konforlu bir hale gelecek.
Koç Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ'nin, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen yat limanı ihalesinde 5 Şubat 2025'te sözleşme imzasına davet edildiği belirtildi.