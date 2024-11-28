Koç Holding'de En Güçlü İsim Belli Oldu: Şirkette En Fazla Hisse Onun Oldu
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Koç Holding'in hisse dağılımı, her zaman merak konusu olmuştur. Ailenin üyeleri arasındaki güç dengeleri merak edilirken Koç Holding'de en çok hisseye sahip ismi belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin en büyük şirketler gruplarından biri olan Koç Holding’in hisse yapısına dair detaylar gün yüzüne çıktı. Halka arz edilmiş yüzde 26,5’lik hissenin dışında kalan paylar, aile üyeleri arasında paylaştırılıyor. Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 8’ine denk gelen bir güce sahip olan Koç Holding’in hissedarları arasında en büyük pay sahipleri dikkat çekiyor.
1926 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan ve Türkiye’nin ekonomik tarihinde önemli bir yer tutan holding, bugün 100 binin üzerinde çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Hisselerinin bir kısmı borsada işlem gören şirketin geriye kalan bölümü aile fertleri arasında pay edilmekte. Şirketin bu yapısı, iş dünyası ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
EN ÇOK HİSSE HANGİ AİLE ÜYESİNDE?
Koç ailesinin en popüler isimlerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Koç Holding’de yüzde 1,39 doğrudan hisseye sahip. Yan şirketlerdeki hisseleriyle birlikte toplam payı yüzde 5,26’ya ulaşan Ali Koç, ailedeki en büyük hissedarlardan biri konumunda.
Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise doğrudan yüzde 0,74 hisseye sahip. Yan şirketler üzerinden ise yüzde 3,85 oranında ek hissesi bulunan Ömer Koç’un toplam hisse oranı yüzde 4,59 olarak hesaplanıyor.
KADINLAR EN BÜYÜK HİSSEDARLAR ARASINDA
Koç Holding’deki en büyük hisse oranları, ailenin ikinci kuşak kadın üyelerine ait. Vehbi Koç’un kızı Semahat Arsel, yüzde 16,89 hisseyle holdingin en büyük hissedarı. Arsel’i, yüzde 14,52 hisse oranıyla Vehbi Koç’un oğlu Rahmi Koç takip ediyor.
Vehbi Koç’un diğer kızı Suna Kıraç, vefatından önce yüzde 12,97 oranında hisseye sahipti. Suna Kıraç’ın hisselerinin bir kısmı, üçüncü kuşak temsilcilerden kızı İpek Kıraç’a geçti. Bu gelişmeyle birlikte İpek Kıraç, Ali Koç ve Ömer Koç’tan daha yüksek bir hisse oranına ulaştı.
Ayrıca, merhum Mustafa Koç’un hisseleri, eşi Caroline Koç’a devredilmiş durumda. Suna Kıraç’ın eşi İnan Kıraç’ın da Koç Holding’de bir miktar hissesi bulunuyor.
KOÇ HOLDİNG’İN EKONOMİK GÜCÜ VE GELECEK NESİLLER
Koç ailesinin üçüncü kuşak üyeleri arasında yer alan isimlerin hisseleri, holdingin gelecekteki yönetiminde kritik bir rol oynayacak gibi görünüyor. Halka açık kısmıyla borsada işlem gören ve denetime açık olan Koç Holding, Türkiye’nin ekonomik yapısında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.