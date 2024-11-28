Koç Holding'de En Güçlü İsim Belli Oldu: Şirkette En Fazla Hisse Onun Oldu

Vehbi Koç’un diğer kızı Suna Kıraç, vefatından önce yüzde 12,97 oranında hisseye sahipti. Suna Kıraç’ın hisselerinin bir kısmı, üçüncü kuşak temsilcilerden kızı İpek Kıraç’a geçti. Bu gelişmeyle birlikte İpek Kıraç, Ali Koç ve Ömer Koç’tan daha yüksek bir hisse oranına ulaştı.

Ayrıca, merhum Mustafa Koç’un hisseleri, eşi Caroline Koç’a devredilmiş durumda. Suna Kıraç’ın eşi İnan Kıraç’ın da Koç Holding’de bir miktar hissesi bulunuyor.