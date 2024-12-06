Koç Holding'de Büyük Kutlama: Herkes Sevinçten Havalara Uçtu
ZENNA Araştırma'nın gerçekleştirdiği kapsamlı bir çalışma ile Türkiye'nin en beğenilen şirketleri belirlendi. Araştırmanın sonuçlarına göre, iş dünyasının devleri arasında en çok takdir gören şirket, bir kez daha Koç Holding oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding, üstün performansı, yenilikçi yaklaşımı ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla zirvedeki yerini korudu. Arçelik, ev teknolojileri alanındaki başarısıyla ikinci sırada yer alırken, köklü geçmişiyle İş Bankası da listede üçüncü sırada kendine yer buldu.
Dördüncü sırada Eczacıbaşı Topluluğu ve Türk Hava Yolları (THY) yer alırken, global marka gücüyle Unilever beşinci sırada dikkat çekti. İlk 10'da yer alan diğer önemli şirketler arasında Garanti BBVA, e-ticaret devi Trendyol, Borusan Holding, Şişecam ve Amazon bulunuyor.
Listede yer alan şirketlerin ortak özelliği, müşteri memnuniyetine verdiği önem ve dijitalleşmeye yaptığı yatırımlar. Özellikle son yıllarda dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte, müşterilere daha iyi hizmet verebilen ve teknolojik yenilikleri takip eden şirketler, tüketicilerin beğenisini kazanıyor.
İşte Türkiye'nin en beğenilen şirketlerinin listesi
1-) Koç Holding
2-) Arçelik
3-) İş Bankası
4-) Eczacıbaşı Topluluğu, THY
5-) Unilever
6-) Garanti BBVA
7-) Trendyol
8-) Borusan Holding, Coca Cola
9-) Şişe Cam
10-) Amazon
11-) Sabancı Holding
12-) Vodafone
13-) Turkcell
14-) Migros
15-) Apple, Anadolu Grubu, P&G
16-) Hepsiburada
17-) Tüpraş
18-) LC Waikiki, Opet
19-) Ford Otosan, Yapı Kredi
20-) Aselsan