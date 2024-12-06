Koç Holding'de Büyük Kutlama: Herkes Sevinçten Havalara Uçtu

Listede yer alan şirketlerin ortak özelliği, müşteri memnuniyetine verdiği önem ve dijitalleşmeye yaptığı yatırımlar. Özellikle son yıllarda dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte, müşterilere daha iyi hizmet verebilen ve teknolojik yenilikleri takip eden şirketler, tüketicilerin beğenisini kazanıyor.