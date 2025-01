Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu

Bank of America müşterileri, söz konusu tarihte KCHOL hisselerinde toplamda 8.866.824 lot işlem gerçekleştirdi. Bu işlemlerin 6.220.934 lotu satış, 2.645.890 lotu ise alış yönlü oldu. Bank of America’nın satış işlemlerindeki ortalama maliyeti 176,758 TL olarak hesaplandı. Gün sonunda, Bank of America KCHOL hisselerinde 3.575.044 lot net satış gerçekleştirdi.