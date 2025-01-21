Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu
Borsa İstanbul’da 20 Ocak günü BİST100 endeksi %0,51 yükselişle 10.029,31 puandan kapanış yaparken, Koç Holding A.Ş. (KCHOL) hisseleri endeksin aksine %1,52 değer kaybederek 175,40 TL seviyesinden günü tamamladı. Bu düşüşte, Bank of America üzerinden gerçekleşen yoğun satış işlemleri etkili oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bank of America müşterileri, söz konusu tarihte KCHOL hisselerinde toplamda 8.866.824 lot işlem gerçekleştirdi. Bu işlemlerin 6.220.934 lotu satış, 2.645.890 lotu ise alış yönlü oldu. Bank of America’nın satış işlemlerindeki ortalama maliyeti 176,758 TL olarak hesaplandı. Gün sonunda, Bank of America KCHOL hisselerinde 3.575.044 lot net satış gerçekleştirdi.
SATIŞLARIN BÜYÜK KISMI TEK BİR KANALDAN GELDİ
KCHOL hisselerinde gün içerisinde gerçekleşen net satışların %63’ü Bank of America üzerinden yapıldı. Bu satışların toplam finansal karşılığı -631.917.010 TL olarak kaydedildi.
ALIM TARAFINDA DİKKAT ÇEKEN KURUMLAR
Bank of America’nın yoğun satışlarına karşılık, alım tarafında Ak Yatırım ve HSBC ön plandaydı. Ak Yatırım, 675.569 lot; HSBC ise 821.038 lot KCHOL hissesi alımı gerçekleştirdi.
HİSSEDE HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR
Koç Holding hisselerinde Bank of America üzerinden yapılan bu rekor satış, piyasalarda dikkat çekerken, diğer yatırım kuruluşlarının da işlem hacmiyle aktif bir rol oynadığı gözlemlendi. Bu hareketlilik, hissedeki fiyatlamaların yakından takip edilmesini gerektiriyor.