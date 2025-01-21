Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu

HİSSEDE HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Koç Holding hisselerinde Bank of America üzerinden yapılan bu rekor satış, piyasalarda dikkat çekerken, diğer yatırım kuruluşlarının da işlem hacmiyle aktif bir rol oynadığı gözlemlendi. Bu hareketlilik, hissedeki fiyatlamaların yakından takip edilmesini gerektiriyor.