Koç Holding'de Beklenmeyen Hareketlilik: Herkes Bu Kararı Konuşuyor

Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türk Traktör'de beklenmeyen hareketlilik yaşanıyor. Şirket 29 milyon Euro'luk yeni bir yatırımla traktör kabinlerinin yerli üretimine yönelik önemli bir adım attı.

Kaynak: Haber Merkezi

Koç Holding Ali Koç Rahmi Koç
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Koç Holding'de Beklenmeyen Hareketlilik: Herkes Bu Kararı Konuşuyor - Resim: 1

Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türk Traktör, yerli üretime yaptığı yatırımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket, 29 milyon Euro'luk yeni bir yatırımla traktör kabinlerinin yerli üretimine yönelik önemli bir adım attı.

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Koç Holding'de Beklenmeyen Hareketlilik: Herkes Bu Kararı Konuşuyor - Resim: 2

YENİ BİR TESİS KURULACAK

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Türk Traktör'ün 8 bin metrekarelik yeni bir tesis kuracağı belirtildi. Bu tesiste, traktörlerin kaynak, kataforez ve boyama işlemleri gerçekleştirilecek.

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Koç Holding'de Beklenmeyen Hareketlilik: Herkes Bu Kararı Konuşuyor - Resim: 3

Şirket, daha önce traktör kabinlerinin montaj hattı için yatırım yapmıştı. Bu hattın tamamlanmasının ardından ise yeni bir yatırımla üretim sürecinde önemli bir aşamaya geçilmiş oldu.

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Koç Holding'de Beklenmeyen Hareketlilik: Herkes Bu Kararı Konuşuyor - Resim: 4

ÜRETİMDE BİR İLK

Yeni yatırımla birlikte, traktör kabinlerinin iskeletleri artık Erenler Fabrikası'nda üretilecek. Bu sayede, Türk Traktör ilk kez üretim sürecinde kaynak operasyonlarını da bünyesine katmış olacak.

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