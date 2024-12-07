Koç Holding'de Beklenmeyen Hareketlilik: Herkes Bu Kararı Konuşuyor
Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türk Traktör'de beklenmeyen hareketlilik yaşanıyor. Şirket 29 milyon Euro'luk yeni bir yatırımla traktör kabinlerinin yerli üretimine yönelik önemli bir adım attı.
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Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türk Traktör, yerli üretime yaptığı yatırımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket, 29 milyon Euro'luk yeni bir yatırımla traktör kabinlerinin yerli üretimine yönelik önemli bir adım attı.
YENİ BİR TESİS KURULACAK
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Türk Traktör'ün 8 bin metrekarelik yeni bir tesis kuracağı belirtildi. Bu tesiste, traktörlerin kaynak, kataforez ve boyama işlemleri gerçekleştirilecek.
Şirket, daha önce traktör kabinlerinin montaj hattı için yatırım yapmıştı. Bu hattın tamamlanmasının ardından ise yeni bir yatırımla üretim sürecinde önemli bir aşamaya geçilmiş oldu.
ÜRETİMDE BİR İLK
Yeni yatırımla birlikte, traktör kabinlerinin iskeletleri artık Erenler Fabrikası'nda üretilecek. Bu sayede, Türk Traktör ilk kez üretim sürecinde kaynak operasyonlarını da bünyesine katmış olacak.