Koç Holding'de 8 Yıllık İmzalar Atıldı

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklaması şöyle;

"1 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, şirketimiz ile Stellantis Europe arasında Stellantis markaları FIAT, Opel, Citroën, Peugeot için öngörülen yeni 'K0' modelin hafif ticari araç ve Combi versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Stellantis lisansı ile Türkiye'de üretim hakkının Tofaş'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik olarak bir 'üretim sözleşmesi' ile Stellantis Grubu'na ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanılmasına ilişkin bir 'lisans sözleşmesi' imzalanmıştır."