Koç Holding'de 8 Yıllık İmzalar Atıldı
1968 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan TOFAŞ, Hollanda merkezli Stellantis Europe ile 8 yıllık genel bir iş birliğine imza attı.
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1968 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan TOFAŞ, Hollanda merkezli Stellantis Europe ile genel bir iş birliğine imza attı. 8 yıl sürecek bu anlaşma kapsamında TOFAŞ, 232 milyon avro yatırımla toplam 1 milyon araç üretecek. Bu üretimde Stellantis Europe, Opel, Citroen ve Peugeout'nun üreticisi konumunda bulunuyor.
Anlaşmada Fiat markasına ait araçların Türkiye'de dağıtım hakkının Tofaş'a verildiği duyuruldu. Böylece Stellantis Europe ile TOFAŞ arasındaki bu yeni iş birliği Türkiye otomotiv sektöründe oldukça önemli.
KAP AÇIKLAMASI GELDİ
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklaması şöyle;
"1 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, şirketimiz ile Stellantis Europe arasında Stellantis markaları FIAT, Opel, Citroën, Peugeot için öngörülen yeni 'K0' modelin hafif ticari araç ve Combi versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Stellantis lisansı ile Türkiye'de üretim hakkının Tofaş'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik olarak bir 'üretim sözleşmesi' ile Stellantis Grubu'na ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanılmasına ilişkin bir 'lisans sözleşmesi' imzalanmıştır."