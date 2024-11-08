Koç Holding Yine Köşeyi Döndü
Koç Holding, bu yılın 9 aylık döneminde konsolide bazda toplam 48,7 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı
Kaynak: AA
Koç Holding, yılın 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, şirket konsolide bazında 48,7 milyar yatırım elde edildiği bildirildi. Bu süreçte 2,8 milyar dolarlık kombine yatırım yapan Koç Holding, son beş yılda toplam 12,9 milyar dolarlık yatırıma ulaştı.
Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Türkiye'nin en büyük şirketler grubu olarak uzun vadeli hedeflere ulaşmak için güçlü yatırımlara devam edilmesini vurgulayarak, “Ekonomimize sağladığımız katkıların yanı sıra uluslararası büyüme vizyonumuzla küresel varlığımızı pekiştiriyoruz. Küresel risklerin, oranlarının arttığı bir dönemde devamı istikrarla sürdürüyoruz” dedi. Çakıroğlu ayrıca, dengeli ve çeşitlendirilmiş portföyleriyle ekonomik dalgalanmalara karşı direnç sağlayarak değer yaratmaya devam edildiğini belirtti.
Ayrıca Koç Holding'in yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına değinen Çakıroğlu, Beko'nun Orta Doğu ve Afrika'da gerçekleştirdiği birikimli yatırımlara dikkat çekti. Beko'nun Mısır'da 110 milyonluk bir beyaz eşya çıkışı, bölgede rekabette genişlemeyi hedeflediğini ifade eden Çakıroğlu, bu adımın Türkiye-Mısır arasındaki ticaret hacminin 5 yılda 15 milyara ulaşma hedefine de katkı sağladığını ekledi.
Çakıroğlu, ayrıca Beko'nun Bangladeş'te 78 milyonluk yatırımla buzdolabı, çamaşır makinesi, klima gibi büyük ev aletlerinin üretilebileceği yeni bir tesisin açılmasını, böylece Güney Asya'daki varlıklarını güçlendirdiklerini dile getirdi.
KOÇ HOLDİNG DÜNYANIN EN İYİ ÇALIŞANLARI LİSTESİNDE
Yapı Kredi'nin Almanya'da bankacılık hizmetlerinin başlamasını da değerlendiren Çakıroğlu, “Yapı Kredi, Alman Bankhaus J. Faisst'in tüm hislerini alarak, Azerbaycan ve Hollanda'nın ardından Almanya ile üçüncü yurt dışı katılımını gerçekleştirdi” dedi. Koç Holding'in Türkiye'nin adını global arenada duyurduğunu söyleyen Çakıroğlu, şirket Fortune Global 500 sıralamasında 194. sırada yer alarak Türkiye'yi temsil eden tek şirket olmanın gururunu duyduğunu ve Forbes'un “Dünyanın En İyi Çalışanları” listesinde Türkiye'de işveren olarak sekizinci kez üst üste yer aldıklarını aktardı.
Koç Holding, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan “Umut Kentler” projesi ile afetzedelere destek sağlamayı sürdürürken, bu çabalarıyla Thomson Reuters Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde “Sosyal Etki” ödülünü kazandı Çakıroğlu, bu başarının ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına sağladığı önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.