Koç Holding Yine Köşeyi Döndü

KOÇ HOLDİNG DÜNYANIN EN İYİ ÇALIŞANLARI LİSTESİNDE

Yapı Kredi'nin Almanya'da bankacılık hizmetlerinin başlamasını da değerlendiren Çakıroğlu, “Yapı Kredi, Alman Bankhaus J. Faisst'in tüm hislerini alarak, Azerbaycan ve Hollanda'nın ardından Almanya ile üçüncü yurt dışı katılımını gerçekleştirdi” dedi. Koç Holding'in Türkiye'nin adını global arenada duyurduğunu söyleyen Çakıroğlu, şirket Fortune Global 500 sıralamasında 194. sırada yer alarak Türkiye'yi temsil eden tek şirket olmanın gururunu duyduğunu ve Forbes'un “Dünyanın En İyi Çalışanları” listesinde Türkiye'de işveren olarak sekizinci kez üst üste yer aldıklarını aktardı.