Koç Holding Yatırımını Katladı: Rekor Kâr Etti!
Koç Holding, 2024 yılını konsolide bazda toplam olarak 65.8 milyar dolar gelirle kapattı. Koç Holding’in Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding’in projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Koç Holding, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Holding, yıl boyunca konsolide bazda toplam 65,8 milyar dolarlık gelir elde ederken, gerçekleştirdiği 4,4 milyar dolarlık yatırımla son beş yıldaki toplam yatırım tutarını 14 milyar dolara çıkardı.
KALAMIŞ YAT LİMANI TAMAM
Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen güçlü finansal yapılarını koruduklarını belirterek, yatırımlarına kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı. Çakıroğlu, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 504 milyon dolarlık bedelle 40 yıl süreyle işletme hakkını almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
TÜRK TRAKTÖR’DEN 29 MİLYON AVROLUK YATIRIM
Tofaş’ın Fiat, Citroen, Opel ve Peugeot markaları için yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği K0 kodlu hafif ticari araç projesinde üretim ve ihracat faaliyetlerine başladığını kaydeden Çakıroğlu, “Ford Otosan, Ford ve Volkswagen'in stratejik ortaklığı kapsamında yeni nesil Volkswagen bir tonluk ticari araç modelinin üretimini Yeniköy Fabrikası'nda devreye aldı. TürkTraktör ise Erenler Fabrikası'nda traktörün ana komponentlerinden biri olan kabin montaj hattının faaliyete geçmesini takiben yaklaşık 29 milyon avro yatırımla kabin iskelet üretim tesisini hayata geçiriyor” dedi.
YENİ YATIRIMLARA BAŞLANDI
Yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Çakıroğlu, Koç Holding’in küresel çapta 60 ülkede 131 üretim tesisi ve satış şirketiyle faaliyet gösterdiğini hatırlattı. Beko’nun Mısır ve Bangladeş’te toplam 188 milyon dolarlık yatırımla üretime başladığını aktaran Çakıroğlu, enerji sektöründeki yatırımlara da değinerek, “Beko, Mısır ve Bangladeş'te toplam 188 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği tesislerde üretime başladı. Entek Elektrik, Romanya'da 214,26 MW gücünde güneş enerjisi santrali projesini hayata geçirmek üzere yatırıma başladı. Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığının şirketi olan C.N. Romtehnica SA'nın açtığı yaklaşık 4,26 milyar RON (Rumen Leyi) tutarındaki 1059 adet zırhlı araç ihalesini kazandı” şeklinde konuştu.