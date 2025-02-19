Koç Holding Yatırımını Katladı: Rekor Kâr Etti!

TÜRK TRAKTÖR’DEN 29 MİLYON AVROLUK YATIRIM

Tofaş’ın Fiat, Citroen, Opel ve Peugeot markaları için yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği K0 kodlu hafif ticari araç projesinde üretim ve ihracat faaliyetlerine başladığını kaydeden Çakıroğlu, “Ford Otosan, Ford ve Volkswagen'in stratejik ortaklığı kapsamında yeni nesil Volkswagen bir tonluk ticari araç modelinin üretimini Yeniköy Fabrikası'nda devreye aldı. TürkTraktör ise Erenler Fabrikası'nda traktörün ana komponentlerinden biri olan kabin montaj hattının faaliyete geçmesini takiben yaklaşık 29 milyon avro yatırımla kabin iskelet üretim tesisini hayata geçiriyor” dedi.