Tat Gıda'dan 1,1 Milyon Dolarlık Dev Yatırım! O İlimizin Başına Talih Kuşu Kondu, Bir İlk Olacak
Koç Holding'in sattığı Tat Gıda Sanayi AŞ, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerjiye yönelik önemli bir adım atıyor. Şirket, 1,1 milyon dolarlık yatırımla Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Akçaköy’de 2 bin 316 kilowatt pik (kWp) kapasiteli bir güneş enerjisi santrali (GES) kuruyor.
Kaynak: AA
Tat Gıda’dan yapılan açıklamaya göre, bu yatırımla şirketin yıllık enerji tüketiminin %19,49’u yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.
Ayrıca, karbon ayak izi yılda 1679 ton azaltılarak çevreye önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor. 27 bin 570 metrekarelik bir alanda inşa edilen santral, bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanarak devreye alınacak. Santralden yıllık 3 bin 800 megavat saat (MWh) elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNDE İDDİALI ADIM
Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerinin küresel çevre politikalarıyla uyumlu olduğunu belirtti. Memiş, 2030 yılına kadar karbon ayak izini %55 azaltmayı, 2050’de ise tüm üretim süreçlerinde net karbon sıfır hedefine ulaşmayı planladıklarını ifade etti.
Veysel Memiş, “Doğayı koruyarak sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde faydalanmayı amaçlıyoruz. Manisa’daki yatırımımızın ardından Afyonkarahisar Çiçektepe’de 7,3 megavat elektrik (MWe) kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali daha kurmayı hedefliyoruz.” dedi.
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI
Tat Gıda, yenilikçi projeleriyle dikkat çekiyor. Şirket, salça, domates ürünleri, sos, hazır yemek ve turşu gibi çeşitli ürünlerin üretiminde sürdürülebilir tarım ve çevre dostu üretim modellerini uyguluyor. Ayrıca, 43 ülkeye ihracat yapan şirketin en önemli pazarları arasında Avrupa Birliği yer alıyor.
Veysel Memiş, Avrupa Yeşil Mutabakatı kriterlerine tam uyum sağlayarak 2050’ye kadar tüm süreçlerde net karbon sıfır hedefini gerçekleştireceklerini kaydetti.