Tat Gıda'dan 1,1 Milyon Dolarlık Dev Yatırım! O İlimizin Başına Talih Kuşu Kondu, Bir İlk Olacak

Tat Gıda’dan yapılan açıklamaya göre, bu yatırımla şirketin yıllık enerji tüketiminin %19,49’u yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.

Ayrıca, karbon ayak izi yılda 1679 ton azaltılarak çevreye önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor. 27 bin 570 metrekarelik bir alanda inşa edilen santral, bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanarak devreye alınacak. Santralden yıllık 3 bin 800 megavat saat (MWh) elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor.