Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu

KOÇ HOLDİNG'İN SIRALAMASI ŞAŞIRTTI

Borsa İstanbul’daki en değerli şirket, 540 milyar 120 milyon lira piyasa değeriyle Garanti BBVA oldu. Türk Hava Yolları, 444 milyar 705 milyon lira piyasa değeriyle ikinci sırada yer alırken, Koç Holding ise 419 milyar 437 milyon lira piyasa değeriyle üçüncü sırayı aldı.