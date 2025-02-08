Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu
Borsa İstanbul'da BIST100 endeksinde bu hafta yaşanan dalgalanmalarla birlikte en değerli şirketlerde liste değişti. Koç Holding'in sıralaması şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bu hafta önemli dalgalanmalara sahne oldu. Yüzde 12,07’lik artışla Işıklar Enerji Yapı Holding en fazla değer kazanan hisse oldu. Koç Holding ise listedeki sıralamasıyla şaşırttı, şirketlerin piyasa değerleri belirgin bir şekilde dikkat çekti.
Fenerbahçe Futbol AŞ, hafta boyunca en büyük değer kaybını yaşayan hisse oldu. Hisse, yüzde 11,01’lik düşüşle haftayı gerileyerek tamamladı.
BIST 100 ENDEKSİ HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI
BIST 100 endeksi haftayı 9.951,65 puan seviyesinde yüzde 0,53 düşüşle kapattı. Hafta içinde 9.619,83 puanla en düşük seviyeyi gören endeks, 9.962,68 puanla da en yüksek seviyesine ulaştı.
SEKTÖR ENDEKSLERİNDE HAREKETLİLİK YAŞANDI
Borsa İstanbul’un sektör endekslerinde de önemli değişiklikler yaşandı. Mali endeks yüzde 1,64 azalarak 11.575,28 puana gerilerken, Hizmetler endeksi yüzde 0,28’lik artışla 10.053,49 puana çıktı. Sanayi endeksi ise yüzde 0,43 artışla 12.699,94 puan oldu. Teknoloji endeksi ise yüzde 2,25’lik bir düşüşle 14.887,65 puana geriledi.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER AÇIKLANDI
Işıklar Enerji Yapı Holding’in ardından yüzde 5,94’lük artışla Oyak Çimento ve yüzde 5,80’lik yükselişiyle Batısöke Çimento Sanayi yer aldı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Ardından Gelen Düşüşler
Fenerbahçe Futbol AŞ’yi, yüzde 9,54’lük kayıpla Alfa Solar Enerji ve yüzde 7,79’luk düşüşle Smart Güneş Enerjisi izledi.
KOÇ HOLDİNG'İN SIRALAMASI ŞAŞIRTTI
Borsa İstanbul’daki en değerli şirket, 540 milyar 120 milyon lira piyasa değeriyle Garanti BBVA oldu. Türk Hava Yolları, 444 milyar 705 milyon lira piyasa değeriyle ikinci sırada yer alırken, Koç Holding ise 419 milyar 437 milyon lira piyasa değeriyle üçüncü sırayı aldı.