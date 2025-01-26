Koç Holding Liderliği Kapamadı: En Çok Kazandıranlar ve En Değerli Şirketlerde Liste Değişti
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı yüzde 1,27’lik bir artışla 10.104,85 puandan tamamladı. BIST100’de en çok kazandıran ve en değerli şirketler listesi belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Endeks, hafta boyunca 9.923,63 puan ile 10.151,55 puan arasında dalgalandı. Sektör endekslerinde ise mali endeks yüzde 1,08, hizmetler endeksi yüzde 1,74, sanayi endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi ise yüzde 3,65 değer kazandı.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en fazla değer kazanan hisse, yüzde 26,53 ile Batısöke Çimento Sanayi oldu. Bu hisseleri sırasıyla yüzde 12,63 artışla Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 11,76’lık yükselişiyle Batıçim Batı Anadolu Çimento takip etti.
EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Haftanın en çok değer kaybeden hissesi ise yüzde 6,56 düşüşle Şekerbank oldu. Şekerbank’ı yüzde 5,61’lik azalışla Selçuk Ecza Deposu ve yüzde 5,16 düşüşle Bera Holding izledi.
EN DEĞERLİ ŞİRKETLER
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan şirket, 555 milyar 660 milyon TL'lik değeriyle Garanti BBVA oldu. Koç Holding, 453 milyar 925 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken, Türk Hava Yolları (THY) 426 milyar 420 milyon TL’lik piyasa değeriyle üçüncü sırada yer aldı.