Koç Holding Liderliği Kapamadı: En Çok Kazandıranlar ve En Değerli Şirketlerde Liste Değişti

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan şirket, 555 milyar 660 milyon TL'lik değeriyle Garanti BBVA oldu. Koç Holding, 453 milyar 925 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken, Türk Hava Yolları (THY) 426 milyar 420 milyon TL’lik piyasa değeriyle üçüncü sırada yer aldı.