Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor
Koç Holding’in beyaz eşya markası Beko’nun sahibi Arçelik, İtalya’daki üretim faaliyetlerine ilişkin uzun süredir kamuoyunda tartışılan dönüşüm süreciyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamada, sendikalarla uzlaşma sağlandığı ve planlanan yatırımların detaylarına yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Arçelik, daha önce 7 Kasım ve 21 Kasım 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihlerinde kamuya duyurulan açıklamalarda, İtalya’daki operasyonlarının verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmayı hedefleyen uzun vadeli dönüşüm planına dikkat çekmişti. Bu kapsamda, Cassinetta, Melano ve Comunanza’daki üretim tesislerinin faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.
2027'YE KADAR SÜRECEK
Carinaro tesisinin ise yedek parça ve yenileme merkezi olarak çalışmaya devam edeceği, Siena’daki üretim faaliyetlerinin ise 2025 sonunda durdurulmasının planlandığı aktarıldı. Siena tesisinin endüstriyel dönüşüm sürecinde olduğu ve bu sürecin olağan akışında devam etmesi halinde, tesisin kira ve çalışan sözleşmelerinin 2027 yılı sonuna kadar geçerliliğini koruyacağı ifade edildi.
300 MİLYON EURO YATIRIM YAPILACAK
Yayımlanan açıklamaya göre, Arçelik’in 2025-2027 yılları arasında İtalya’daki operasyonel faaliyetleri ve iş sürekliliğini desteklemek amacıyla toplamda 300 milyon Euro (12.487.362.000,00 Türk Lirası) tutarında yatırım yapması planlanıyor. Bu yatırımın, şirketin operasyonel ve stratejik hedeflerine hizmet edeceği vurgulandı.
ÇALIŞAN SAYISI GÜNCELLENDİ, DESTEK PROGRAMLARI DEVREDE
İtalya operasyonlarından etkilenecek çalışan sayısına ilişkin de yeni bilgi paylaşıldı. Daha önce yaklaşık 2.000 kişinin etkileneceği öngörülürken, bu sayının 1.284 kişiye düştüğü belirtildi. Etkilenecek çalışanlara yönelik destek ve teşvik programlarının planlandığı, bu kapsamda mali tablolarda gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, çalışanlara sunulacak bazı hakların sosyal ve kamusal desteklerle karşılanmasının planlandığı, bu desteklerin onayına bağlı olarak anlaşmanın yürürlüğe gireceği aktarıldı.
SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR, YENİ GELİŞMELER KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK
Arçelik, söz konusu dönüşüm planının taraflarca düzenli olarak değerlendirileceğini ve ihtiyaç halinde revize edileceğini bildirdi. Şirket, süreçle ilgili önemli gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini belirtti.