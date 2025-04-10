Koç Holding KAP'a Bildirdi! Tam 12 Milyar Liralık Büyük Rekor

ÇALIŞAN SAYISI GÜNCELLENDİ, DESTEK PROGRAMLARI DEVREDE

İtalya operasyonlarından etkilenecek çalışan sayısına ilişkin de yeni bilgi paylaşıldı. Daha önce yaklaşık 2.000 kişinin etkileneceği öngörülürken, bu sayının 1.284 kişiye düştüğü belirtildi. Etkilenecek çalışanlara yönelik destek ve teşvik programlarının planlandığı, bu kapsamda mali tablolarda gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, çalışanlara sunulacak bazı hakların sosyal ve kamusal desteklerle karşılanmasının planlandığı, bu desteklerin onayına bağlı olarak anlaşmanın yürürlüğe gireceği aktarıldı.

SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR, YENİ GELİŞMELER KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Arçelik, söz konusu dönüşüm planının taraflarca düzenli olarak değerlendirileceğini ve ihtiyaç halinde revize edileceğini bildirdi. Şirket, süreçle ilgili önemli gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini belirtti.