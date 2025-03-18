Koç Holding Hisseleri İçin Hedef Fiyat Açıklandı
Bir aracı kurum tarafından 17 Mart’ta yayımlanan Türkiye Hisse Senedi Stratejisi raporunda, Koç Holding A.Ş. (KCHOL) için hedef fiyat belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Raporda, Koç Holding’in Avrupa’ya en fazla satış yapan şirketler arasında yer aldığına dikkat çekilirken, model portföydeki ağırlığının %11’den %14’e çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca holdingin %28 seviyesindeki net aktif değer iskontosunun, son bir ve üç yıllık ortalamalara göre cazip seviyede olduğu ifade edildi.
İŞ YATIRIM’DAN 325 TL HEDEF FİYAT
İş Yatırım, Koç Holding hisseleri için hedef fiyatını 325 TL olarak belirledi ve yatırımcılara “al” tavsiyesi verdi.
Aracı Kurum: İş Yatırım
Hedef Fiyat: 325,00 TL
Güncel Fiyat: 184,40 TL
Tavsiye: Al
Prim Potansiyeli: %76,25
Açıklama Tarihi: 17 Mart 2025