Koç Holding Hisseleri İçin Hedef Fiyat Açıklandı

Raporda, Koç Holding’in Avrupa’ya en fazla satış yapan şirketler arasında yer aldığına dikkat çekilirken, model portföydeki ağırlığının %11’den %14’e çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca holdingin %28 seviyesindeki net aktif değer iskontosunun, son bir ve üç yıllık ortalamalara göre cazip seviyede olduğu ifade edildi.