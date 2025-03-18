Koç Holding Hisseleri İçin Hedef Fiyat Açıklandı

Bir aracı kurum tarafından 17 Mart’ta yayımlanan Türkiye Hisse Senedi Stratejisi raporunda, Koç Holding A.Ş. (KCHOL) için hedef fiyat belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Koç Holding Hisse Borsa
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Koç Holding Hisseleri İçin Hedef Fiyat Açıklandı - Resim: 1

Raporda, Koç Holding’in Avrupa’ya en fazla satış yapan şirketler arasında yer aldığına dikkat çekilirken, model portföydeki ağırlığının %11’den %14’e çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca holdingin %28 seviyesindeki net aktif değer iskontosunun, son bir ve üç yıllık ortalamalara göre cazip seviyede olduğu ifade edildi.

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Koç Holding Hisseleri İçin Hedef Fiyat Açıklandı - Resim: 2

İŞ YATIRIM’DAN 325 TL HEDEF FİYAT

İş Yatırım, Koç Holding hisseleri için hedef fiyatını 325 TL olarak belirledi ve yatırımcılara “al” tavsiyesi verdi.

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Koç Holding Hisseleri İçin Hedef Fiyat Açıklandı - Resim: 3

Aracı Kurum: İş Yatırım
Hedef Fiyat: 325,00 TL
Güncel Fiyat: 184,40 TL

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Koç Holding Hisseleri İçin Hedef Fiyat Açıklandı - Resim: 4

Tavsiye: Al
Prim Potansiyeli: %76,25
Açıklama Tarihi: 17 Mart 2025

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