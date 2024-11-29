Koç Holding Harekete Geçti! Türkiye Ekonomisini Alt Üst Edecek Satış İçin Masaya Oturdu

SATIŞ SÜRECİ YENİDEN BAŞLADI

Koç Holding, mayıs ayında First Abu Dhabi Bank ile yaptığı ileri düzey satış görüşmelerini sonlandırdığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na duyurmuştu. Ancak ekonomi yazarı Barış Soydan, katıldığı bir canlı yayında bankacılık ve borsa kulislerinde Yapı Kredi için yeni bir satış sürecinin konuşulduğunu belirtti. Soydan, bu kez Katarlı QNB ile görüşmelerin ileri aşamada olduğunu ve satışın 8-8,5 milyar dolarlık bir bedelle gerçekleşebileceğini öne sürdü. Eğer bu satış tamamlanırsa, 2016’da Finansbank’ı satın alan QNB, Türkiye’nin en büyük özel bankası unvanını elde edecek.