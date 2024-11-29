Koç Holding Harekete Geçti! Türkiye Ekonomisini Alt Üst Edecek Satış İçin Masaya Oturdu
Türkiye’nin en büyük şirketler topluluklarından biri olan Koç Holding, Yapı Kredi Bankası’nın çoğunluk hisselerinin satışıyla ilgili yeniden gündemde.
Kaynak: Karar
Geçtiğimiz mayıs ayında bankanın yüzde 61,2’lik hissesi için Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank ile masaya oturan Koç Holding, şimdi ise Katarlı QNB (Qatar National Bank) ile görüşmelere başladığı iddia ediliyor.
SATIŞ SÜRECİ YENİDEN BAŞLADI
Koç Holding, mayıs ayında First Abu Dhabi Bank ile yaptığı ileri düzey satış görüşmelerini sonlandırdığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na duyurmuştu. Ancak ekonomi yazarı Barış Soydan, katıldığı bir canlı yayında bankacılık ve borsa kulislerinde Yapı Kredi için yeni bir satış sürecinin konuşulduğunu belirtti. Soydan, bu kez Katarlı QNB ile görüşmelerin ileri aşamada olduğunu ve satışın 8-8,5 milyar dolarlık bir bedelle gerçekleşebileceğini öne sürdü. Eğer bu satış tamamlanırsa, 2016’da Finansbank’ı satın alan QNB, Türkiye’nin en büyük özel bankası unvanını elde edecek.
KOÇ HOLDİNG’İN VİZYON DEĞİŞİKLİĞİ
Barış Soydan, Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç’un bir banka sahibi olabilmek için verdiği mücadelenin bugün farklı bir boyuta taşındığını vurguladı. Soydan’a göre Koç ailesi, bankacılık sektöründen çıkma ve farklı alanlarda büyüme vizyonuyla hareket ediyor.
KOÇ HOLDİNG SİNYALİ VERDİ
Son yıllarda bankacılık ve otomotiv sektörlerinde daralma yaşayan Koç Holding, sağlık alanına yoğunlaşarak önemli satın alımlara imza attı. Şirket, yılın ilk aylarında Antalya merkezli Anatolia Hospital’ın yüzde 80’ini satın alırken, yerli tıbbi cihaz üreticisi Bıçakçılar ve Türkiye’nin tek kök hücre ve doku teknolojileri şirketi olan Stenbio’yu bünyesine kattı. Koç Holding, bu hamlelerle sağlık sektöründeki yatırımlarını genişletme sinyali verdi.
Yapı Kredi’nin satışı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin sonucu yakından takip ediliyor.