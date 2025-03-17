Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu

"TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK OTOMOTİV YATIRIMINI YAPTIK"

Kocaeli’nin Türkiye’nin en büyük otomotiv yatırımına ev sahipliği yaptığını belirten Koç, 2021-2026 dönemi için taahhüt edilen 2 milyar Euro’luk yatırımın yüzde 95'inin tamamlandığını açıkladı. Kocaeli’deki üretim kapasitesinin 612 bine ulaştığını ve 2021 yılında 6,2 milyar dolar olan ihracatın 2024’te 9,4 milyar dolara çıktığını belirtti.