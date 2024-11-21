Koç Holding 3 Fabrikasını Apar Topar Kapatıyor

KOÇ HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Koç Holding, KAP'a yaptığı açıklamada, İtalya'nın doldurma miktarını koruduğunu ve 110 milyon avroluk yatırım planlandığını belirtti. Açıklamada, Carinaro'nun yedek parça ve yenileme merkezi olarak faaliyetine devam edilmesi sunuldu.

Koç Holding'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"İtalya'yı endüstriyel tasarım alanında ve pişirici cihazlar kategorisinde stratejik bir merkez olarak konumlandırma hedefimizin devam ettiği ve İtalya operasyonlarına önümüzdeki dönemler için 110 milyon avro tutarında yatırım yapılmasının planlandığı, Carinaro'nun yedek parça ve yenileme konusunda merkez olmaya devam etmesinin beklendiği, karlılık ve verimlilik artırma hedefiyle, Cassinetta, Siena ve Comunanza'daki çamaşır ve soğutma kategorilerine ilişkin üretim operasyonlarının bir bölümünde yeniden ölçeklendirme yapılmasının, bir bölümünde ise endüstriyel dönüşüm süreçlerinin başlatılarak elden çıkarma dahil tüm stratejik opsiyonların değerlendirilmesinin ve her durumda fabrikalarda 2025 yıl sonuna kadar üretime devam edilmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir"