Koç Holding 3 Fabrikasını Apar Topar Kapatıyor
Arçelik fabrikasını yılın ilk çeyreğinde kapatacağını duyuran Koç Holding, şimdi de İtalya'daki 3 fabrikasında üretimi durduracak. Şirket toplamda bin 935 çalışanını işten çıkaracak.
Kaynak: Patronlar Dünyası
Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olan Koç Holding, yurt içi yatırımlarının sıra yanı Avrupa ve Asya'daki girişimleriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Polonya'daki Arçelik fabrikasını "verimlilik sorunları" nedeniyle 2025 yılının ilk çeyreğinde kapatma kararı aldığını duyurmuştu. Şirketin, bu kez İtalya operasyonlarında küçülmeye gideceği duyuruldu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, İtalya'daki bazı fabrikaların ve üretimin kapatılacağı belirtildi.
3 FABRİKA KAPATILIYOR
Koç Holding, Avrupa'daki Arçelik ve Whirlpool operasyonlarını "Beko Europe" çatısı altında birleştirecek. Şirket küçülme kararı öncesinde İtalya Ticaret Bakanlığı ile buluştu. Patronlar Dünyası'ndan Sercan Çelikbaş'ın haberine göre, görüşmelerde İtalya'da yer alan iki fabrika ve bir soğutma hattının 2025 yılı sonuna kadar kapatılacağı belirtildi.
TOPLAM 1935 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK
Ascoli Piceno'daki Comunanza ve Siena'daki üretim tesisleri kapatılacak, Varese'deki Cassinetta di Biandronno'nun beş üretim hattından ikisi durdurulacak ve 541 kişiyi işten çıkarılacak. Şirket toplamda bin 935 çalışanını işten çıkaracak. Cassinetta'dan 541, Melano'dan 66, Carinaro'dan 40 ve araştırma-geliştirme biriminden 198 kişinin iş akdi sona erecek.
İTALYA TEPKİ GÖSTERDİ
Beko Avrupa'nın kararına İtalya Ticaret Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Bakanlık Müsteşarı Fausta Bergamot, “Beko Avrupa liderlerinin bugün sunduğu plana katılmıyoruz ve kabul edemeyiz. Bizim için istihdamı korumak anlamına gelen altın gücü uygulayacağız. Sendikalarla paylaşılmayan sonuçları kabul etmeyeceğiz. Beko Avrupa'nın ilgili hissedarına da başvurarak ülkemizin çıkarlarına saygı gösterilmesini talep edeceğiz" diye konuştu.
KOÇ HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Koç Holding, KAP'a yaptığı açıklamada, İtalya'nın doldurma miktarını koruduğunu ve 110 milyon avroluk yatırım planlandığını belirtti. Açıklamada, Carinaro'nun yedek parça ve yenileme merkezi olarak faaliyetine devam edilmesi sunuldu.
Koç Holding'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"İtalya'yı endüstriyel tasarım alanında ve pişirici cihazlar kategorisinde stratejik bir merkez olarak konumlandırma hedefimizin devam ettiği ve İtalya operasyonlarına önümüzdeki dönemler için 110 milyon avro tutarında yatırım yapılmasının planlandığı, Carinaro'nun yedek parça ve yenileme konusunda merkez olmaya devam etmesinin beklendiği, karlılık ve verimlilik artırma hedefiyle, Cassinetta, Siena ve Comunanza'daki çamaşır ve soğutma kategorilerine ilişkin üretim operasyonlarının bir bölümünde yeniden ölçeklendirme yapılmasının, bir bölümünde ise endüstriyel dönüşüm süreçlerinin başlatılarak elden çıkarma dahil tüm stratejik opsiyonların değerlendirilmesinin ve her durumda fabrikalarda 2025 yıl sonuna kadar üretime devam edilmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir"
Yerel istihdam bakımı planlanan önerilerin değerlendirileceğini belirten Koç Holding, ayrıca süreçten etkilenecek yaklaşık 2 bin çalışan için sendikalar ve temsilcilerle toplantıların sürdüğünü duyurdu.