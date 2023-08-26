KKM kararı sonrası mevduat faizlerinde rekor artış!
Yaşanan ekonomik kriz ve enflasyonla birlikte dolar kurunda yaşanan rekor seviyeler sonrası hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat’ı (KKM) azaltmaya yönelik atılan adımların ardından mevduat faizlerinde yükseliş kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçiş dönemi olarak da adlandırdığı kamu kontrollü döviz politikalarından serbest politikalara geçiş sürecinde kamuya yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilen KKM'nin azaltılmasına yönelik yeni adım attı.
Merkez Bankası açıklamasında, "kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine" karar verdi.
Bu kararla eş zamanlı olarak Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğ ile bankalara, KKM'ye geçen yatırımcıları TL mevduata dönmeye yöneltmesi de isteniyor.
MEVDUAT FAİZİ İÇİN BANKALAR HAREKETE GEÇTİ
Yaşanan gelişmeler sonrası bankalar mevduat faizini yüzde 40 düzeyine yükseltti. Daha önce mevduat faizleri yüzde 30 seviyesine gerilemişti.