'KKM için olumsuz senaryo var, iki büyük banka Arjantin örneğini çalışmaya başladı!'
Kur korumalı mevduat hesaplarında olumsuz senaryo olduğunu belirten İstanbul Portföy Stratejisti Güzem Yılmaz Ertem, bankaların ellerindeki son parametre olan tahvil portföyü için Arjantin örneğini çalıştığını söyledi.
Aralık 2021'de iktidarın politikalarıyla TL’nin yabancı paralar karşısında artan değer kaybını yavaşlatmak amacıyla uygulanmaya başlayan Kur Korumalı Mevduatta yük artmaya devam ederken uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi.
KKM’de vade sonunda faiz ya da varsa kur farkı ödeniyor. Bütçeye ağır bir yük getirse de seçim öncesi artan döviz talebini dizginlemek isteyen iktidar ilgiyi artırmak için KKM için bir ayda dört yeni düzenleme getirmişti.
Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, kur korumalı mevduatı saadet zincirlerine benzeterek “Sonuna doğru yaklaşılıyor” demişti. Kara, toplam mevduatın 120 milyar dolara çıktığını belirterek temmuz sonrası her hafta 8-10 milyar dolarlık geri dönüş olacağını söyledi.
Bankacılık sektörü de son bir haftada karşı karşıya kaldığı düzenlemeler nedeniyle sıkıntıda. Sektör şu an kur korumalı mevduata yüksek faiz vermekle sabit kuponlu tahvil almak arasında seçim için risk analizi yapıyor.