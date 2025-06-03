Kızılcahamam'daki Gözde Otelin Sahibi İnşaat Devi Firma İflas Ediyor

KARAR RESMİ OLARAK İLAN EDİLDİ

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca kararın ilan edilmesine, ilgili kurumlara ve İflas İdaresi’ne bildirilmesine hükmetti. Ayrıca tasdik harcı alınmış olduğundan, harç sorumluluğu konusunda yeniden bir hüküm kurulmasına gerek görülmedi. Yargılama giderleri ise Oğultürk İnşaat’ın üzerinde bırakıldı.