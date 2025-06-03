Kızılcahamam'daki Gözde Otelin Sahibi İnşaat Devi Firma İflas Ediyor
1962 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Kızılcahamam’daki Çam Otel’in de sahibi olan Oğultürk İnşaat, iflas kararıyla karşı karşıya kaldı. Ancak şirket, iflastan kurtulmak için iflas içi konkordato talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, revize edilen konkordato projesini onaylayarak, şirketin mali yeniden yapılanmasına onay verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Daha önce Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından hakkında iflas kararı verilen Oğultürk İnşaat, bu kararın ardından iflas içi konkordato talebinde bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi, 13 Mayıs 2025 tarihli kararıyla istinaf başvurusunu kabul ederek ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı ve şirketin talebini uygun buldu.
BORÇLAR FAİZLİ VE TAKSİTLİ ÖDENECEK
Mahkeme kararına göre Oğultürk İnşaat’ın konkordatoya tabi tüm borçları, karar tarihinden itibaren 6 ay ödemesiz bir sürenin ardından, yıllık %24 basit faizle 24 ayda eşit taksitlerle ödenecek. Revize edilen konkordato projesi doğrultusunda kayyım atanmasına gerek olmadığı da belirtildi.
KARAR RESMİ OLARAK İLAN EDİLDİ
Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca kararın ilan edilmesine, ilgili kurumlara ve İflas İdaresi’ne bildirilmesine hükmetti. Ayrıca tasdik harcı alınmış olduğundan, harç sorumluluğu konusunda yeniden bir hüküm kurulmasına gerek görülmedi. Yargılama giderleri ise Oğultürk İnşaat’ın üzerinde bırakıldı.