Kış Aylarında Evinizin En Merkezinde! Kontrollerini Yaptırmayan Yandı, Cebinden Çok Para Çıkacak
Evdeki ısı sisteminin kalbi olan kombilerin kullanımına sayılı günler kaldı. Kısş boyunca aralıksız çalışacak kombilerin her yıl bakım ihtiyacı oluyor. Küçücük bir arıza bile performans kaybına neden olurken, tüketimi de artırabiliyor. Düzenli yapılan bakımla doğal gazda yüzde 20-30’a varan tasarruf sağlanabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye nüfusunun %84’ü doğalgaza erişim imkanı buluyor ve bu oran yeni yatırımlarla artmaya devam ediyor. Yıllık ortalama 1 milyon abone sisteme dahil oluyor, toplam konut abone sayısı ise 21 milyona ulaştı. Konutlar, Türkiye’nin yıllık doğalgaz talebinin %35-40’ını oluşturuyor. Ancak hane başı yıllık tüketim son yıllarda düşüş göstermiş durumda; 2023 yılında bu miktar 874 metreküpe geriledi. Bu da yıllık 8-9 bin lira arasında bir fatura anlamına geliyor.
ESKİ CİHAZLARIN ÖNEMİ
Türkiye’deki hanelerde yaklaşık 21 milyon kombi bulunuyor ve bunların çoğu 10 yaş ve üzeri. Eski kombiler, düşük yakıt verimi ile enerji maliyetlerini artırıyor. Periyodik bakım, cihazın ömrünü uzatırken ısı verimliliğini de artırarak gaz ve elektrik tüketimini %20-30 oranında azaltabiliyor. Kombide verimli kullanım için önerilen sıcaklık 20-21 derece; sıcaklığı 1 derece düşürmek, %5-6 tasarruf sağlayabiliyor.
KOMBİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Kış aylarına girerken sıkça karşılaşılan kombi sorunları arasında sensör arızaları ve su kaçakları yer alıyor. Peteklerdeki kirli su, sensörleri köreltebilir ve bu da cihazın devreye girmemesine neden olur. Ayrıca, contaların özelliğini kaybetmesi su kaçaklarına yol açabilir. Bu sorunlar, cihazın paslanmasına ve daha büyük arızalara yol açabilir.
YETKİLİ SERVİS KULLANMANIN ÖNEMİ
Yetkisiz servislerden uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar, bu tür servislerin fahiş fiyatlar talep edebileceğini vurguluyor. Yetkili servisler, sorunu doğru bir şekilde teşhis ederken daha uygun fiyatlarla hizmet sunuyor. Örneğin, sensör değişim bedeli yetkili servislerde 700 lira iken, yetkisiz servislerde bu rakam 4 bin lira olabilir.
EK GARANTİ VE PERİYODİK BAKIM
Garantisi bitmiş bir cihaza ek garanti almak mümkün. 10 yılı doldurmamış bir cihaza 1 yıllık ek garanti, 3 bin-3 bin 500 lira; 3 yıl garanti ve 2 periyodik bakım ise 7 bin-7 bin 500 lira arasında değişiyor. Periyodik bakım, cihazların verimli çalışması için gerekli; aksi takdirde cihaz arızalanabilir. Bakım fiyatları ise 900-1.200 lira arasında değişiyor.