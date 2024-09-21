Kış Aylarında Evinizin En Merkezinde! Kontrollerini Yaptırmayan Yandı, Cebinden Çok Para Çıkacak

Türkiye nüfusunun %84’ü doğalgaza erişim imkanı buluyor ve bu oran yeni yatırımlarla artmaya devam ediyor. Yıllık ortalama 1 milyon abone sisteme dahil oluyor, toplam konut abone sayısı ise 21 milyona ulaştı. Konutlar, Türkiye’nin yıllık doğalgaz talebinin %35-40’ını oluşturuyor. Ancak hane başı yıllık tüketim son yıllarda düşüş göstermiş durumda; 2023 yılında bu miktar 874 metreküpe geriledi. Bu da yıllık 8-9 bin lira arasında bir fatura anlamına geliyor.

ESKİ CİHAZLARIN ÖNEMİ

Türkiye’deki hanelerde yaklaşık 21 milyon kombi bulunuyor ve bunların çoğu 10 yaş ve üzeri. Eski kombiler, düşük yakıt verimi ile enerji maliyetlerini artırıyor. Periyodik bakım, cihazın ömrünü uzatırken ısı verimliliğini de artırarak gaz ve elektrik tüketimini %20-30 oranında azaltabiliyor. Kombide verimli kullanım için önerilen sıcaklık 20-21 derece; sıcaklığı 1 derece düşürmek, %5-6 tasarruf sağlayabiliyor.