Kırmızı Et Fiyatları için Yeni Çalışma! 'Elimiz Üzerlerinde' Diyerek Duyurdu: Kapsamlı Rapor Hazırlandı
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle kırmızı et fiyatları için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Küle, sektörde tekelleşmeye izin vermeyeceklerin altını çizerek rekabeti ihlal eden firmalara ağır yaptırımlar uygulayacağını duyurdu. Yeni soruşturmalarla piyasanın yakından takip edileceğini ifade ederken, ‘Elimiz sürekli üzerlerinde. Kapsamlı bir rapor hazırladık’ dedi.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle gıda sektöründe yaşanan ihlaller ve fahiş fiyat artışlarına ilişkin piyasaya çok ciddi bir mesaj verdi. Vatandaşların kırmızı ete kolay ulaşımı için de yeni adımları devreye alacaklarını açıkladı.
Dünya Gazetesi’ne konuşan Birol Küle, denetimlerin etkin bir şekilde devam ettiğinin altını çizerek çiftçinin girdilerinden, tedarik zincirine ve marketlere kadar her aşamanın radarlarında olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl yaptıklarını soruşturmaların sonucunda 7,7 milyar TL’lik idari para cezası verdiklerini açıklayan Küle, “Elimiz sürekli üzerlerinde. Çok yakında yeni soruşturmalarımızı da duyuruyor olacağız. Adil rekabeti tam olarak sağlayıncaya kadar, vatandaşın cebine uzanan elleri defedinceye kadar kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
KIRMIZI ET FİYATLARI İÇİN YENİ ÇALIŞMA
Kırmızı et fiyatları günden güne artmaya devam ederken Birol Küle o açıklamayı yaptı! Kırmızı et sektörüne yönelik yeni bir çalışma geliyor. Fiyatları yakından takip ettiklerini dile getiren ekabet Kurumu Başkanı, “Son üç yılda sektörde çok kapsamlı üç önaraştırma ve bir soruşturma sonuçlandırdık ve sektöre ilişkin önemli tespitlerde bulunduk. Hâlihazırda da bir önaraştırma ve sektör incelememiz devam ediyor” bilgisini paylaştı.
KAPSAMLI RAPOR HAZIRLIĞI
Kırmızı et sektörü ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladıklarını dile getiren Küle çiğ süt fiyatlarında tekelleşme konusuna da değindi. Küle konuya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kurumun çiğ süt alım pazarında faaliyet gösteren 40’tan fazla işletmede inceleme yaptığını, denetimlerde firmaların süt alım fiyatlarını ortak belirleyip, bölge ve müşteri paylaşımında bulunduklarını tespit ettiklerini belirtti. Küle, bu duruma izin vermeyeceklerini açıkça söyledi.
KIRMIZI ETTE TEKELE GEÇİT VERİLMEYECEK
“Kırmızı et fiyatlarındaki son dönemdeki artışların arkasında bu ve benzeri uygulamaların olup olmadığı, araştırdığımız konular arasında yer almaktadır “ diyen Rekabet Kurumu Başkanı, “Bu incelemede ayrıca süt satış pazarını da inceleniyoruz. Nitekim bu pazara yönelik de bazı rekabetçi endişelerimiz var. Özellikle süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının rakipler arasında birlikte belirlenip belirlenmediği, rekabete hassas bilgilerin rakipler arasında paylaşılıp paylaşılmadığının da üzerinde duruyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.
EN AĞIR CEZALAR KAPIDA
Birol Küle, piyasa aktörlerine yönelik de, “Öncelikle firmalar başta alım ve satım fiyatları olmak üzere tüm ticari stratejilerini rakipleriyle koordinasyon içerisinde belirlemekten kesinlikle kaçınmalıdır. Sektör paydaşları da artık anlamışlardır ki, denetimlerimiz hız kesmeden, aralıksız devam edecektir. Özellikle halkın temel gıda ürünlerine uygun fiyatlarla erişimine engel olanlara; rekabete aykırı uygulamalar ile vatandaşımızın cebine uzanarak haksız kazanç elde etmeye çalışanlara kanunumuzun bize tanıdığı sınırlar içerisinde en ağır cezaları vereceğimizin bilinmesini isterim” diye konuştu.
MEYVE VE SEBZE FİYATLARI DA İNCELEMEDE
Birol Küle, kurum olarak adil ticaret ortamında gerçekleşen maliyet esaslı fiyat artışlarıyla ilgilenmediklerini dile getirdi. Küle, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Firmaların rakipleriyle açık ya da gizli, danışıklı olarak ortak hareket ettikleri ve fiyatları hep yukarıda eşitledikleri durumlarla ilgileniyoruz. Bunun dışında tabi ki rekabetle ilgili olmayan, sektörün yapısından kaynaklı bazı aksaklıklar da fiyatların hareketliliğine sebep olabilir.
Biz yürüttüğümüz sektör incelemeleri ile sektörün A’dan Z’ye analizini gerçekleştirip, sektörün bir nevi röntgenlerini çekip; bizim ilgi alanımız dışındaki hususlarla ilgili aksaklıkları da belirliyor; sektör ve tüm paydaşlara yol gösteriyoruz. Örneğin yakın zamanda Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi ve Yaş Sebze ve Meyve Sektör İncelemesi Birol Küle, arkadaşımız Nagihan Kalsın'ın sorularını cevapladı. Raporlarını tamamladık.