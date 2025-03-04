Kırmızı Et Fiyatları için Yeni Çalışma! 'Elimiz Üzerlerinde' Diyerek Duyurdu: Kapsamlı Rapor Hazırlandı

KIRMIZI ET FİYATLARI İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Kırmızı et fiyatları günden güne artmaya devam ederken Birol Küle o açıklamayı yaptı! Kırmızı et sektörüne yönelik yeni bir çalışma geliyor. Fiyatları yakından takip ettiklerini dile getiren ekabet Kurumu Başkanı, “Son üç yılda sektörde çok kapsamlı üç önaraştırma ve bir soruşturma sonuçlandırdık ve sektöre ilişkin önemli tespitlerde bulunduk. Hâlihazırda da bir önaraştırma ve sektör incelememiz devam ediyor” bilgisini paylaştı.