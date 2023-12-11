Kiralık ve satılık ilanlara dikkat: Tapu sahibi olmayan ve yetkisiz kişiler paylaşamayacak!

"ARTIK HERKES EMLAKÇI"

Coşkun, "Bizlerde sosyal medya grup yöneticilerinden rica ediyoruz, bir emlakçı arkadaşla anlaşsınlar. Emlakçı belgesi olan bir arkadaşa devretsinler. Yöneticiliğini versinler, artık ortak bir çalışma yapsınlar. Çünkü iş bu yönden dolayı zora gitti. Artık herkes emlakçı, her sektörde emlakçı var, biz sektörün işi bilen, belgesine sahip, kendini geliştiren kişiler daha fazla olsun istiyoruz" diye konuştu.