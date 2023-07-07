Kiralık ev arayanlara İslam Memiş'ten 'acil' uyarı: 'Elinizi çabuk tutun'
Altın ve Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kiralık ev arayanlara çok acil uyarı geldi, herkesin elini çabuk tutmasını istedi.
Altın ve Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kiralık ev arayanlara çok acil uyarı geldi, herkesin elini çabuk tutmasını istedi. Eylül ayının beklenmemesi gerektiğini belirten Memiş, "Hatta günlerce tartışılacak. Ben şimdiden uyarıyorum; kiralık ev yok, tedbir alın!" dedi. İşte Memiş'in korkutan açıklamaları.
Okullar tatil, sınavlar bitti, yaz tatili başladı.
Tatil rehavetine kapılmadan bir soruna odaklanmak gerek.
Kiralık ev!
Yaz ortalarında Türkiye’de kiralık konut ihtiyacında ciddi talep artışı oluyor.
Görev nedeniyle şehir değişikliği, üniversite eğitimi, boşanma oranlarındaki artış gibi nedenler başı çekiyor.
Son iki yıldır enflasyon nedenli konut ve kira fiyatlarında artış hız kesmiyor.
Son iki yıldır bu konu hakkında düşüncemi biliyorsunuz.
Ne konut ne de kiralarda düşüş beklemiyorum.
Ancak değerlemeyi iki türden değerlendirmek gerek:
- Döviz üzerinden değeri
- TL üzerinden değeri
Genelde TL üzerinden değer hesaplayanlar, bir yanılgı içinde.
Döviz maliyetli hesaplanması gerek.