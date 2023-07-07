Kiralık ev arayanlara İslam Memiş'ten 'acil' uyarı: 'Elinizi çabuk tutun'

Altın ve Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kiralık ev arayanlara çok acil uyarı geldi, herkesin elini çabuk tutmasını istedi. Eylül ayının beklenmemesi gerektiğini belirten Memiş, "Hatta günlerce tartışılacak. Ben şimdiden uyarıyorum; kiralık ev yok, tedbir alın!" dedi. İşte Memiş'in korkutan açıklamaları.