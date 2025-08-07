Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı
Temmuz 2025’te İstanbul’daki ortalama kira fiyatları sabit kaldı, ancak bazı ilçelerde rekor seviyelere ulaşıldı. Kadıköy ve Sarıyer’de kira ortalaması ilk kez 60 bin TL’yi geçti. Ucuz kiralık konut bulmak ise artık daha da zor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ev taşımanın yoğunlaştığı yaz aylarında İstanbul’daki kira piyasası da dikkat çekici bir hareketlilik gösterdi. Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin temmuz verilerine dayandırdığı haberine göre, kent genelindeki ortalama kira 30 bin TL seviyesinde sabit kaldı. Ancak bazı ilçelerde yaşanan artışlarla mega kentte ilçe bazında ortalama kira ilk kez 60 bin TL barajını aştı.
Kadıköy’de ortalama kira temmuz ayında 62 bin TL’ye yükselerek listenin başında yer aldı. Sarıyer’de bu rakam 60 bin TL, Beşiktaş’ta 52 bin TL, Bakırköy’de 50 bin TL, Zeytinburnu’nda ise 45 bin TL olarak ölçüldü. Haziran ayında Kadıköy ve Sarıyer'de 55 bin TL olan ortalamalar, bir ay içinde yaklaşık %10 artış göstermiş oldu.
Kent genelinde kiraların en düşük olduğu ilçeler ise Esenyurt (17.500 TL), Esenler (19.500 TL) ve Arnavutköy (20.000 TL) olarak sıralandı. Bu üç ilçede ortalama kira 20 bin TL’nin altında kaldı.
Almanya merkezli Deutsche Bank’ın 2025 Kira Raporu’na göre, İstanbul son 5 yılda kira fiyatlarının en çok arttığı şehir oldu. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafında yapılan analizde de aynı dönemde dolar bazlı kira artış oranı %160 olarak gerçekleşti.
İstanbul, her ne kadar son 5 yılın kira artışında şampiyon olsa da, kiraların en yüksek olduğu kentler sıralamasında 53’üncü sırada yer aldı. Deutsche Bank’ın raporuna göre en pahalı ilk 10 şehir şöyle:
New York, Singapur, Boston, Londra, San Fransisco, Zürih, Hong Hong, Cenevre, Chicago ve Dubai.