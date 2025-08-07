Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı

Kadıköy’de ortalama kira temmuz ayında 62 bin TL’ye yükselerek listenin başında yer aldı. Sarıyer’de bu rakam 60 bin TL, Beşiktaş’ta 52 bin TL, Bakırköy’de 50 bin TL, Zeytinburnu’nda ise 45 bin TL olarak ölçüldü. Haziran ayında Kadıköy ve Sarıyer'de 55 bin TL olan ortalamalar, bir ay içinde yaklaşık %10 artış göstermiş oldu.