Kiracılar Tek Kalemde O Masraftan Kurtulacak! Sadece Başvurmak Yetiyor
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yürütülen denetimler sıkılaştırılıyor. Son dönemde CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) yapılan kira şikayetlerinin artması üzerine Maliye ekipleri harekete geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ev kiralarını elden alan, kira kontratlarını düşük gösteren veya konutunu boş göstererek vergi yükünden kaçmaya çalışan ev sahiplerine ağır yaptırımlar uygulanacak.
ŞİMŞEK'İN EKİBİ DENETİMLERİ SIKILAŞTIRDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki bakanlık, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren düzenlemeyle konut ve iş yeri kiralarının yalnızca banka veya PTT aracılığıyla ödenmesini zorunlu hale getirmişti.
1 Temmuz itibarıyla yüzde 25 kira artış sınırının kaldırılması ve TÜFE’ye endeksli yeni oranların uygulanmaya başlamasıyla birlikte, bazı ev sahiplerinin vergi yükünü azaltmak için kira gelirini eksik beyan ettiği, kira sözleşmelerinde düşük bedel gösterdiği veya ödemeyi elden talep ettiği tespit edildi.
Bu durum, ev sahipleri ile kiracılar arasında ciddi anlaşmazlıklara yol açarken, hukuki süreçlerin de hız kazanmasına neden oldu. CİMER ve GİB’e yapılan ihbarların artması üzerine Maliye ekipleri, kapsamlı saha denetimlerine başladı.
ELDEN KİRA ÖDEYEN KİRACILARA DA CEZA VAR
Denetimlerde yalnızca ev sahipleri değil, kira ödemesini banka veya PTT yoluyla yapmayan kiracılar da incelemeye alınacak. Vergi kaybının önüne geçmek için banka hesap hareketleri ve tapu kayıtları detaylı bir şekilde incelenirken, belirlenen ihlaller karşısında hem ev sahiplerine hem de kiracılara cezai yaptırımlar uygulanacak. Yetkililer, 500 TL ve üzeri kira ödemelerinin mutlaka banka veya PTT üzerinden yapılması gerektiğini hatırlatıyor.
CEZANIN ALT LİMİTİ 5 BİN TL
Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren düzenlemeye göre, iş yeri kiralamalarında hem mülk sahibine hem de kiracıya ceza uygulanıyordu. Ancak konut kiralamalarında bu sorumluluk yalnızca ev sahibine aitti. Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni yasa ile kiracılar da sorumlu hale getirildi.
Buna göre, banka veya PTT üzerinden ödeme yapmayan ev sahibi ve kiracılara, her tespit edilen ihlal için kira tutarının yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu cezanın alt limiti ise 5 bin TL olarak belirlendi. Ancak kiracı, kira ödemesinin elden yapıldığını 5 iş günü içinde yetkili makamlara bildirirse, ceza yalnızca ev sahibine uygulanacak.