Kiracılar Tek Kalemde O Masraftan Kurtulacak! Sadece Başvurmak Yetiyor

ŞİMŞEK'İN EKİBİ DENETİMLERİ SIKILAŞTIRDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki bakanlık, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren düzenlemeyle konut ve iş yeri kiralarının yalnızca banka veya PTT aracılığıyla ödenmesini zorunlu hale getirmişti.

1 Temmuz itibarıyla yüzde 25 kira artış sınırının kaldırılması ve TÜFE’ye endeksli yeni oranların uygulanmaya başlamasıyla birlikte, bazı ev sahiplerinin vergi yükünü azaltmak için kira gelirini eksik beyan ettiği, kira sözleşmelerinde düşük bedel gösterdiği veya ödemeyi elden talep ettiği tespit edildi.

Bu durum, ev sahipleri ile kiracılar arasında ciddi anlaşmazlıklara yol açarken, hukuki süreçlerin de hız kazanmasına neden oldu. CİMER ve GİB’e yapılan ihbarların artması üzerine Maliye ekipleri, kapsamlı saha denetimlerine başladı.