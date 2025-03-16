Kiracılar İçin Önemli Uyarı: Ev Sahiplerinin Bu İşlemi Geçersiz Sayılacak

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLİR

Tahliye taahhütnamesinin noter ya da e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tunç, noter onayının ev sahiplerini caydırabileceğini ve bunun kiralık konut piyasasını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Ancak, e-Devlet üzerinden yapılacak işlemin daha güvenilir bir sistem oluşturabileceğini ifade etti.