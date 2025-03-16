Kiracılar İçin Önemli Uyarı: Ev Sahiplerinin Bu İşlemi Geçersiz Sayılacak
Ev sahipleri ile kiracılar arasında sıkça gündeme gelen "boş tarihli tahliye taahhütnamesi" konusunda önemli bir açıklama geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ev sahiplerinin sonradan tarih eklediği tahliye taahhütnamelerinin hukuken geçersiz olabileceğini belirtti. Tunç, tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinden sonra imzalanması gerektiğini vurguladı.
HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ YOK
Bakan Tunç, kira sözleşmesiyle aynı tarihte düzenlenen tahliye taahhütnamelerinin geçersiz sayılacağını ifade etti. Kiracının boş tarihli bir belgeyi imzalaması durumunda, ev sahibinin sonradan eklediği tarihe itiraz edilebileceğini belirtti. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu’nun belgede sonradan ekleme yapılıp yapılmadığını tespit edebileceğini söyledi.
KİRACILARA ÖNEMLİ TAVSİYE
Tunç, kiracıların tahliye taahhütnamesi imzalarken belgeyi fotoğraflamalarını önerdi. Böylece, ilerleyen süreçte olası bir anlaşmazlıkta somut delil sunulabileceğini dile getirdi.
E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLİR
Tahliye taahhütnamesinin noter ya da e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tunç, noter onayının ev sahiplerini caydırabileceğini ve bunun kiralık konut piyasasını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Ancak, e-Devlet üzerinden yapılacak işlemin daha güvenilir bir sistem oluşturabileceğini ifade etti.