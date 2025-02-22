Kiracılar Dikkat! Uzmanı Açıkladı: Aidatları Tek Kalemde İptal Edebileceksiniz

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, site aidatlarının iptali konusunda önemli bilgiler verdi. Öztürk, kiracıların site aidatlarından kira bedelleri kadar sorumlu olduğunu vurgulayarak, aidatların sitelerin konumu ve sunduğu hizmetlere göre 10 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar değişebildiğini söyledi.

Bazı vatandaşların asansör, havuz veya spor salonu gibi ortak alanları kullanmadıkları gerekçesiyle aidat ödemek istemediğini belirten Öztürk, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre bu tür giderlerin tüm sakinler için ortak masraf sayıldığını ve aidat ödemelerinin zorunlu olduğunu ifade etti.