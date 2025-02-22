Kiracılar Dikkat! Uzmanı Açıkladı: Aidatları Tek Kalemde İptal Edebileceksiniz
Ekonomideki enflasyonist baskılar, kiracı, ev sahibi ve apartman yönetimi arasındaki sorunları giderek artırıyor. Büyükşehirlerde aidat bedelleri kira seviyesine ulaşırken, bu durum hukuki tartışmaları da beraberinde getiriyor.
Kaynak: AA
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, site aidatlarının iptali konusunda önemli bilgiler verdi. Öztürk, kiracıların site aidatlarından kira bedelleri kadar sorumlu olduğunu vurgulayarak, aidatların sitelerin konumu ve sunduğu hizmetlere göre 10 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar değişebildiğini söyledi.
Bazı vatandaşların asansör, havuz veya spor salonu gibi ortak alanları kullanmadıkları gerekçesiyle aidat ödemek istemediğini belirten Öztürk, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre bu tür giderlerin tüm sakinler için ortak masraf sayıldığını ve aidat ödemelerinin zorunlu olduğunu ifade etti.
AİDATLARDA ZAM SINIRI YOK!
Öztürk, kira artışlarında yüzde 25’lik tavan sınırının 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırıldığını ve TÜFE ortalamasına göre belirlenmeye başladığını hatırlatarak, ancak aidatlar için böyle bir sınırlama bulunmadığını belirtti. Bu nedenle kat malikleri genel kurulu toplantılarının büyük önem taşıdığını ifade etti.
YÜKSEK AİDATLAR İÇİN HUKUKİ YOLLAR AÇIK
Öztürk, site aidatlarının her yıl olağan genel kurul toplantılarında belirlendiğini ve 200 dairelik bir sitede en az 101 kat malikinin katılımıyla karar alınması gerektiğini söyledi. Ancak, çoğu zaman yeterli katılım sağlanamadığı için ikinci toplantıya geçildiğini belirten Öztürk, bu toplantıya az sayıda kişi katılsa bile alınan kararların bağlayıcı olduğunu dile getirdi.
Vatandaşların genel kurul toplantılarında aidatlarla ilgili itirazlarını tutanaklara şerh düşerek kayda geçirmesi gerektiğini belirten Öztürk, bir ay içinde sulh hukuk mahkemelerine başvurarak yüksek aidat bedellerinin iptalini talep edebileceklerini söyledi.
KİRACILAR KİRA BEDELİNDEN FAZLA AİDATTAN SORUMLU DEĞİL
Öztürk, kiracıların yalnızca kira bedelleri kadar aidat ödeme yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı. Öztürk, örneğin 20 bin TL kira ödeyen bir kiracı, 30 bin TL aidat belirlenen bir sitede fazladan çıkan 10 bin TL’lik aidat farkından sorumlu olmadığını ve bu farkın doğrudan ev sahibini ilgilendirdiğini söyledi.