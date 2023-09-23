Kiracılar dikkat: Fahiş zam isteyen ev sahibinden yeni oyun!

YÜZDE 500'LÜK ZAM İSTEDİ

2 bin 750 TL olarak ödediği kirasını yüzde 500’lük zam yaparak 15 bin TL olarak ödeme yapılması istenen kiracı Nida Terlemez, "Ev sahibi bizim evden çıkmamızı istedi. Öncelikle evi satacağını söyledi. Daha sonrasında 'evimi satmayacağım ama size yüksek kira söyleyemediğim için evi satacağım dedim' demek zorunda kaldı. Bizden 15 bin TL kira istedi. Kiramız 2 bin 750 TL’ydi ve bizden yüzde 500’lük zam oranı istedi. Biz de bunu kabul etmedik ve icra davası açtı. 10 aydır kira ödemiyorlar diye iddialarda bulundu. Fakat bizim tüm kiraları ödediğimize dair senetlerimiz var. Biz kira göndermek için IBAN istedik ve bize vermedi. 'Tutuyorsanız bu şekilde tutun' dedi. 'Ödeme yaptıkça senetlerinizi veririm' dedi ve biz de ödedikçe senetlerimizi alıyorduk. 10 aydır kira ödemediğimizi iddia ediyor ama konuşmalarımız mevcut. Hepsini mahkemede delil olarak sunacağız" ifadelerini kullandı.