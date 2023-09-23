Kiracılar dikkat: Fahiş zam isteyen ev sahibinden yeni oyun!
Gaziantep'te bir ev sahibi, mühendis kiracısından yüzde 500 zam istedi. Ev sahibi, kiracının konuyu yargıya taşıyacağını bildirmesinin ardından ise akıl almaz bir oyuna başvurarak annesinin sahte imzasıyla kira sözleşmesi düzenledi. Olayın ortaya çıkması sonrası kiracı konuyu yargıya taşıdı.
Türkiye genelinde kiralık evlerde kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağı kararının 1 Temmuz 2024 tarihine dek uzatılmasına rağmen aksi uygulamalar giderek artmaya devam ediyor.
Gaziantep'te iddiaya göre bir ev sahibi, mühendis olan kiracısı Nida Terlemez'den yüzde 500 zam talep etti. Terlemez, ev sahibinin yaptığının yasal olmadığını ve ev sahibine kira uyarlama davası açması gerektiğini söylese de, ev sahibi türlü oyunlara başvurarak kiracısını evden çıkarmaya çalıştı.
IBAN NUMARASI VERMEDİ
Türlü oyunlara başvuran ve vergi ödememek için IBAN numarasını vermek istemeyen ev sahibi, kiracısının kirayı yaklaşık 10 aydır ödemediği gerekçesiyle karşı karşıya geldi. Terlemez, "Kira ödemelerimizi IBAN’a yapmak istediğimizde bize İBAN atmadı çünkü devlete vergi ödemek istemediğini belirtti. Biz ise her seferinde İBAN istedik ısrarla vermedi" dedi.
YÜZDE 500'LÜK ZAM İSTEDİ
2 bin 750 TL olarak ödediği kirasını yüzde 500’lük zam yaparak 15 bin TL olarak ödeme yapılması istenen kiracı Nida Terlemez, "Ev sahibi bizim evden çıkmamızı istedi. Öncelikle evi satacağını söyledi. Daha sonrasında 'evimi satmayacağım ama size yüksek kira söyleyemediğim için evi satacağım dedim' demek zorunda kaldı. Bizden 15 bin TL kira istedi. Kiramız 2 bin 750 TL’ydi ve bizden yüzde 500’lük zam oranı istedi. Biz de bunu kabul etmedik ve icra davası açtı. 10 aydır kira ödemiyorlar diye iddialarda bulundu. Fakat bizim tüm kiraları ödediğimize dair senetlerimiz var. Biz kira göndermek için IBAN istedik ve bize vermedi. 'Tutuyorsanız bu şekilde tutun' dedi. 'Ödeme yaptıkça senetlerinizi veririm' dedi ve biz de ödedikçe senetlerimizi alıyorduk. 10 aydır kira ödemediğimizi iddia ediyor ama konuşmalarımız mevcut. Hepsini mahkemede delil olarak sunacağız" ifadelerini kullandı.