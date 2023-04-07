Kiracılar dikkat: Ev sahiplerinden yeni oyun!
Kira fiyatlarındaki afaki artışları fırsat gören ev sahipleri, yüksek kira için yeni yöntemlere başvurmaya başladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan gayrimenkul uzmanı Yasemin Demirbaş, "Ev sahipleri kiracılara alacaklı davası açıyor" dedi.
Kira fiyatlarındaki afaki artışları fırsat gören mülk sahipleri kiraya zam yapmak için yeni bir yöntem daha buldu.
5 yılını dolduran kiracısını tahliye edip evini daha yüksek fiyattan kiraya vermek isteyen ev sahipleri, geçmiş dönem enflasyon farkını talep edip eğer kiracılar evi tahliye etmezse alacaklı davası açmakla tehdit ediyor.
KİRACININ 5 YILLIK GEÇMİŞİ MASAYA YATIRILIYOR
Açılan davalarda ise çıkan karar genellikle talep edilen kiranın yüzde 25 ila 40 oranında altında oluyor.
Bu çerçevede avukat yolunu tutan ev sahipleri, kiracının 5 yıllık geçmişini masaya yatırarak kiracının 5 yılda kirasını düzenli ödeyip ödemediğine bakılıyor. Düzenli ödenmesi takdirde bu noktada kira zamlarına bakılıyor.