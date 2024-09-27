Kiracılar Asıl Şimdi Yandı: Ev Sahiplerine Gün Doğdu

Ev sahibi, ve kiracılar arasında yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi. Uzmanlar kiracıları hazır olun diyerek uyardı. Fırsatçı ev sahiplerine gün doğarken, kiracılar asıl şimdi yandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kiracılar Asıl Şimdi Yandı: Ev Sahiplerine Gün Doğdu - Resim: 1

Bazı devlet bankalarının konut kredilerindeki faiz indirimleri, sektörde önemli bir hareketlilik yarattı. Uzmanlar, bu durumun kiracılar için zorlu günlerin yaklaşmakta olduğunu ifade ediyor.

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Kiracılar Asıl Şimdi Yandı: Ev Sahiplerine Gün Doğdu - Resim: 2

Zaten yüksek olan konut fiyatlarının daha da artması durumunda, satışların düşeceği ve kiralık konut talebinin artacağı öngörülüyor. Bu da kiralık ev fiyatlarının korkunç seviyelere ulaşmasına neden olabilir.

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Kiracılar Asıl Şimdi Yandı: Ev Sahiplerine Gün Doğdu - Resim: 3

KİRA FİYARLARI ARTACAK

Uzmanlar, konut satışlarındaki artışın sebeplerini, kur korumalı mevduat hesaplarından çıkan paranın bir kısmının konuta yönelmesi ve kiralardaki yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla kiraya vermek amacıyla yapılan alımların artması olarak sıralıyor. Ayrıca, vatandaşların kredilerin düşmeye başlamasıyla birlikte fiyatların daha da yükselebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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Kiracılar Asıl Şimdi Yandı: Ev Sahiplerine Gün Doğdu - Resim: 4

FIRSATÇILAR HAREKETE GEÇTİ

İmkanı olanlar, fiyatların yeniden tırmanışa geçmeden konut almak için harekete geçerken, bu durum bazı fırsatçıların işine yarıyor. İlan sitelerinde satılık konut fiyatlarının 10-15 oranında artış gösterdiği görülüyor.

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