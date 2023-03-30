Kiracı ve ev sahipleri için yeni dönem: 1 Eylül'de başlıyor

İsteğe bağlı ve zorunlu uygulama kapsamında, bugüne kadar 4 milyon 26 bin 854 dosya, arabulucuların önüne geldi. Görüşmeleri tamamlanan 3 milyon 715 bin 780 uyuşmazlıktan 2 milyon 581 bin 397'sinde anlaşma sağlandı. Böylece arabuluculukta başarı oranı yüzde 69 oldu.