Kiracı ve ev sahipleri için yeni dönem: 1 Eylül'de başlıyor
Kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıkları için yeni dönem, 1 Eylül'de başlayacak.
Zorunlu hale getirilen arabuluculukla 74 bini kira olmak üzere kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda yılda yaklaşık 126 bin dosya, mahkemelere gitmeden en fazla bir ayda çözüme kavuşturulacak.
2013'te başlayan arabuluculuk, önce isteğe bağlı olarak uygulandı. Adalet Bakanlığının yeni düzenlemeleri kapsamında arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'de dava şartı haline geldi.
İsteğe bağlı ve zorunlu uygulama kapsamında, bugüne kadar 4 milyon 26 bin 854 dosya, arabulucuların önüne geldi. Görüşmeleri tamamlanan 3 milyon 715 bin 780 uyuşmazlıktan 2 milyon 581 bin 397'sinde anlaşma sağlandı. Böylece arabuluculukta başarı oranı yüzde 69 oldu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı üzerine Bakanlık yetkilileri arabuluculuğun kapsamının genişletilmesine yönelik kanun teklifi için teknik çalışma yürüttü.