Kiracı ve Ev Sahibi Anlaşmazlığında Böylesi Görülmedi! Ev Sahibi Ölünce Mirasçılar Devreye Girdi

EV SAHİBİ VEFAT EDİNCE MİRASÇILAR DEVREYE GİRDİ

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Dr. Umut Metin, yaptığı açıklamada, ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan dikkat çekici bir olay paylaşıldı. Bir ev sahibinin vefatının ardından mirasçıları, kira bedelinde değişiklik talep etti. Ancak kiracı, bu değişikliği kabul etmedi ve taraflar arabuluculuk sistemine başvurdu. Bu sistem, tarafların mahkemeye gitmeden anlaşmalarını sağladı ve uyuşmazlık barışçıl bir şekilde çözüldü

Metin, ev sahibinin vefat ettiği olayı şu ifadelerle anlattı:

“İstanbul Halkalı’da bulunan 2+1 nitelikli konutun 2024 yılı Ocak ayı kirası aylık 7.000-TL seviyesindeydi. Sözleşmenin yenilenme tarihi ise şubat ayı olmakla birlikte mal sahibi yeni aylık kiranın 12.000 TL olmasını istedi. Kira bu şekilde 2 ay ödendikten sonra, ev sahibi vefat etti. Kira, vefat edenin eşine kiracı tarafından 2 ay üst üste 12.000 TL olarak ödendi.

KİRANIN ÖDENMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Bu süreden sonra vefat eden mal sahibinin kızlarından biri kiracıyı arayarak, kendilerine kira ödenmediğini oysaki mirasçı olmaları nedeniyle kiranın, annesine değil tüm mirasçılara ödenmesi gerektiğini söyledi. Kirayı da 12.000-TL değil, aylık 20.000-TL olarak belirlediğini beyan etti. Kendisine ödenmeyen kiranın da ödenmesini talep etti. Bu nedenle ödenen kiranın doğru kişiye ödenip ödenmediği şeklinde de bir ihtilaf çıktı.

Kiracı ise artışın yüksek olduğunu ve bu artışı kabul etmediğini beyan etti. Keza ödenmeyen bir kira borcu olmadığını savundu. Mirasçılar kira tespit davası öncesi arabulucuya başvuruda bulundu.

ARABULUCU ARACILIĞIYLA 15 BİN TL'DEN ANLAŞTILAR

Arabuluculuk görüşmelerinde ilk kira sözleşmesi üzerinden 7 yıl geçtiği taraflarca belirtildi. Kira tespiti davası şartları taraflarca fark edilmekle birlikte çevre emsallere dair rakamlar da taraflarca beyan edildi. Emsal kiraların 20.000-TL ile 25.000-TL aralığında olduğu anlaşıldı. Taraflar emsal olan aylık 20.000-TL/25.000-TL yerine aylık 15.000-TL kira üzerinde anlaşmaya vardı.

Aynı arabuluculuk anlaşmasında kiracının geçmiş dönem kira borcu da olmadığı kanıtlanarak, kiracının eksik kira ödediği iddiası ile karşılaşması engellenmiştir"