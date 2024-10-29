Kira Sözleşmesinde Yeni Uygulama Devreye Alınıyor: e-Devlet'ten İki Aşamalı Yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira sözleşmelerini e-Devlet'e taşıma projesinde sona gelindi. Kısa bir süre sonra kira sözleşmeleri e-Devlet uygulaması üzerinden yapılacak.
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı birimleri, e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek kira sözleşmesi işlemlerine ilişkin hazırlıklarını bitirdi. Reform niteliğindeki uygulamaya başladıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Vatandaşların kira sözleşmeleriyle ilgili yaşadığı anlaşmazlıkları çözmeye yönelik talepleri üzerine, bu işlemlerin e-Devlet üzerinden düzenlenebilmesi için bir çalışma başlatıldığı belirtildi.
İKİ AŞAMADAN OLUŞACAK
Yeni uygulamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Adalet Bakanlığı'na destek sağladı. E-Devlet Kapısı üzerinden sunulacak olan bu hizmet, “Kira Sözleşmesi İşlemleri” başlığı altında iki aşamada vatandaşların kullanımına sunulacak.
KİRACININ ONAYI GEREKECEK
Hizmetin ilk aşamasında, taşınmaz sahibi gerçek kişi, kira sözleşmesini e-Devlet üzerinden hazırlayacak. Hazırlanan bu sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak. İlk aşamanın kısa sürede vatandaşların erişimine açılması planlanıyor.
Yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi hedeflenen ikinci aşamada ise emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişiler, kira sözleşmesi hazırlayıp taşınmaz sahibi ile kiracının onayına sunabilecek.
DOĞRULAMA KOLAYLIĞI SAĞLANACAK
Yeni uygulama ile kira sözleşmeleri, zaman damgalı ve barkodlu belge olarak oluşturulacak, böylece belge doğrulama işlemi hızlıca yapılabilecek.
"TÜRKİYE GAYRİMENKUL DEĞER HARİTASI" OLUŞTURULACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağına söyleyerek şunları kaydetti:
-Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'yla kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilecek.
-Uygulama, vatandaşların güvenilir bir devlet platformunda sözleşme oluşturmasına fırsat tanıyacak. Vatandaşlarımız kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtaracak. Bürokrasi daha da azalacak. Ayrıca, Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için veri temin edilecek.