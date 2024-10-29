Kira Sözleşmesinde Yeni Uygulama Devreye Alınıyor: e-Devlet'ten İki Aşamalı Yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı birimleri, e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek kira sözleşmesi işlemlerine ilişkin hazırlıklarını bitirdi. Reform niteliğindeki uygulamaya başladıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kira sözleşmeleriyle ilgili yaşadığı anlaşmazlıkları çözmeye yönelik talepleri üzerine, bu işlemlerin e-Devlet üzerinden düzenlenebilmesi için bir çalışma başlatıldığı belirtildi.

İKİ AŞAMADAN OLUŞACAK

Yeni uygulamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Adalet Bakanlığı'na destek sağladı. E-Devlet Kapısı üzerinden sunulacak olan bu hizmet, “Kira Sözleşmesi İşlemleri” başlığı altında iki aşamada vatandaşların kullanımına sunulacak.