Kira Fiyatlarının En Ucuz Olduğu 4 İlçe! Son Dönemde Birçok Kişi Yer Bakıyor

Beylikdüzü: Modern yapılaşması ile dikkat çeken Beylikdüzü, İstanbul'un gözde ilçelerinden biri

Bağcılar: İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Bağcılar, ulaşım kolaylığı ve altyapı çalışmaları ile tercih edilen bir ilçedir. Buna karşın kira fiyatlarının diğer semtlere göre daha ekonomik olduğu bilinmektedir.

Bahçelievler: İstanbul'un merkezi konumunda yer alan Bahçelievler, konumu nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Ancak buna rağmen kira fiyatlarının diğer merkezi bölgelere göre daha uygun olduğu bilinmektedir.