Kira Fiyatlarının En Ucuz Olduğu 4 İlçe! Son Dönemde Birçok Kişi Yer Bakıyor
İstanbul'da ilçelerin baz alınarak konut fiyatlarının ele alınması, ile beraber en ucuz İstanbul semti Esenyurt olarak belirlenmiştir. Esenyurt'u takip eden ilçeler hangileri?
Türkiye genelinde kira fiyatlarındaki artış, özellikle İstanbul'da ev arayanlar için zorlu bir süreç haline gelmiştir. Ancak emlak uzmanlarına göre İstanbul'da hala uygun fiyatlı evler bulmak mümkün. İşte kira fiyatlarının en ucuz olduğu 4 ilçe:
Esenyurt: İstanbul'un gelişmekte olan bölgelerinden biri olan Esenyurt, uygun fiyatlı konut seçenekleri ile dikkat çekmektedir. Özellikle yeni yapılan konut projeleri ile bölgede kira fiyatları oldukça makuldür.
Beylikdüzü: Modern yapılaşması ile dikkat çeken Beylikdüzü, İstanbul'un gözde ilçelerinden biri
Bağcılar: İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Bağcılar, ulaşım kolaylığı ve altyapı çalışmaları ile tercih edilen bir ilçedir. Buna karşın kira fiyatlarının diğer semtlere göre daha ekonomik olduğu bilinmektedir.
Bahçelievler: İstanbul'un merkezi konumunda yer alan Bahçelievler, konumu nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Ancak buna rağmen kira fiyatlarının diğer merkezi bölgelere göre daha uygun olduğu bilinmektedir.
Bağcılar: İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Bağcılar, ulaşım kolaylığı ve altyapı çalışmaları ile tercih edilen bir ilçedir. Buna karşın kira fiyatlarının diğer semtlere göre daha ekonomik olduğu bilinmektedir.
Bahçelievler: İstanbul'un merkezi konumunda yer alan Bahçelievler, konumu nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Ancak buna rağmen kira fiyatlarının diğer merkezi bölgelere göre daha uygun olduğu bilinmektedir.