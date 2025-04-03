Kimya Devi Holding Adım Adım Batıyor! Mahkeme Kararını Verdi
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunan Uras Holding ve bağlı şirketleriyle ilgili mahkemeden yeni bir karar çıktı.
Kaynak: ekonomidehaber.com.tr
Ekonomide Haber'de yer alan habere göre, İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uras Holding’e 1 yıl süreyle kesin mühlet tanıdı. Karar kapsamında, holding bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Paper Makine Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, Uras Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ ile Urs Makine Baskı Teknolojileri AŞ de aynı süreyi kapsayan koruma altına alındı.
MALVARLIKLARI KORUMA ALTINA ALINDI
Mahkeme, şirketlerin malvarlıklarını koruma altına almak amacıyla daha önce verilen tedbir kararlarının kesin mühlet süresi boyunca devam etmesine hükmetti. Ekonomide Haber'in aktardığına göre; şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına karar verilirken, konkordato sürecinin yönetilmesi için görevlendirilen komiser heyetinin de görevine devam edeceği bildirildi.
KOMİSER HEYETİ SÜRECİ TAKİP EDECEK
Mahkeme tarafından atanan üç kişilik komiser heyetinde Hukukçu Prof. Dr. Müjgan Tunç Yücel, Bağımsız Denetçi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Suat Özyalçın ile SMMM Haluk Aksu yer alıyor.
Heyetin, şirketlerin mali durumunu inceleyerek süreci yakından takip edeceği ifade edildi.