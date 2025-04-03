Kimya Devi Holding Adım Adım Batıyor! Mahkeme Kararını Verdi

Ekonomide Haber'de yer alan habere göre, İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uras Holding’e 1 yıl süreyle kesin mühlet tanıdı. Karar kapsamında, holding bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Paper Makine Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, Uras Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ ile Urs Makine Baskı Teknolojileri AŞ de aynı süreyi kapsayan koruma altına alındı.