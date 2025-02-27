Kilosu 600 TL'ye Satılıyor: Giden Herkes Poşet Poşet Alıyor

KİLOSU 600 TL'YE SATILIYOR

Yöre halkı tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen bu peynir, Kars'ın yerel ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Üretim sürecinde el işçiliği gerektiren Kars gravyer peyniri, doğal koşullarda olgunlaşarak diğer peynirlerden ayrılıyor. Özenle yürütülen bu süreç, peynirin daha değerli ve lezzetli olmasını sağlıyor. Özellikle turistlerin poşet poşet aldığı gravyer peynirinin kilosu 600 TL'ye satılıyor.