Kilosu 600 TL'ye Satılıyor: Giden Herkes Poşet Poşet Alıyor
Kars’ın eşsiz lezzeti gravyer peyniri, hem kültürel mirasın bir parçası hem de gastronomi tutkunlarının vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor. Kilosu 600 TL'ye satılan bu peynir, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kars gravyer peyniri, 18. yüzyıldan beri Kars’ın tertemiz havası, zengin bitki örtüsü ve doğal sütüyle üretiliyor. Sert kıvamı ve keskin tadıyla bilinen bu özel peynir, tamamen inek sütünden yapılıyor ve uzun süre olgunlaşmaya bırakılarak kendine has aromaya ulaşıyor. Kars'a gelen turistlerin alışveriş listelerinin başında yer alan Kars gravyer peyniri, benzersiz tadı ve sağlık açısından sunduğu faydalarla adeta kapış kapış satılıyor.
KİLOSU 600 TL'YE SATILIYOR
Yöre halkı tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen bu peynir, Kars'ın yerel ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Üretim sürecinde el işçiliği gerektiren Kars gravyer peyniri, doğal koşullarda olgunlaşarak diğer peynirlerden ayrılıyor. Özenle yürütülen bu süreç, peynirin daha değerli ve lezzetli olmasını sağlıyor. Özellikle turistlerin poşet poşet aldığı gravyer peynirinin kilosu 600 TL'ye satılıyor.
KARS GRAVYER PEYNİRİNİN FAYDALARI NELER?
Kars gravyer peyniri, yalnızca lezzetiyle değil aynı zamanda sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Protein, kalsiyum ve fosfor bakımından zengin olan bu peynir, kemik sağlığını destekliyor.
İçerdiği probiyotikler sayesinde sindirim sistemine de fayda sağlayan gravyer peyniri, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor ve yaşa bağlı kemik erimesi gibi sorunların önlenmesinde rol oynuyor.