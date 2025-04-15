Kilosu 1000 TL'ye Satılıyor, Raflarda Zor Bulunuyor! Altın Gibi Değerli, Turistler Poşet Poşet Alıyor

DİYET YAPANLARIN VAZGEÇİLMEZİ: MANYAS LORU

Balıkesir’in meşhur peynirlerinden biri olan Manyas loru, kaymağa benzer yapısı ve zengin içeriğiyle sofraların aranan lezzetlerinden. Özellikle diyet yapanlar için düşük kalorili ve tok tutan yapısıyla tercih edilen bu peynir, kas onarımı ve kemik sağlığına önemli katkılar sağlıyor.

Antioksidan özelliğiyle vücudu zararlı maddelerden arındıran Manyas loru, protein bakımından da oldukça zengin. Diş sağlığından bağışıklığa kadar geniş bir yelpazede fayda sağlayan bu peynir türü, turistlerin ilgisini çeken bir diğer önemli lezzet olarak öne çıkıyor.