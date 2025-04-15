Kilosu 1000 TL'ye Satılıyor, Raflarda Zor Bulunuyor! Altın Gibi Değerli, Turistler Poşet Poşet Alıyor
Türkiye’nin yöresel peynirleri, sadece yerli halkın değil yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Özellikle sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çeken bazı peynir çeşitleri, kilosu 1000 TL'yi bulan fiyatlarla yurt dışına satılıyor. İşte altın gibi değerli turistlerin poşet poşet aldığı o özel lezzetler…
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin dört bir yanında üretilen yöresel peynirler, hem besin değeri hem de şifa kaynağı olması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Son dönemde özellikle yabancı turistlerin radarına giren bazı peynir türleri, yalnızca lezzetleriyle değil, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. İşte altın gibi değerli turistlerin poşet poşet aldığı o özel peynirler…
KİLOSU 1000 TL'DEN SATILIYOR
Karaman’a özgü olan ve mağarada olgunlaştırılan Divle Obruk peyniri, dünyanın en özel peynirleri arasında yer alıyor. Damar sağlığını destekleyen, kalp dostu yağ bileşenleri içeren bu peynir, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor.
Kalsiyum yönünden oldukça zengin olan Divle Obruk peyniri, cilt sağlığından kemik gelişimine kadar pek çok alanda olumlu etkiler sunuyor. Kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olan yapısıyla damar tıkanıklığına karşı koruyucu bir etki gösteren bu eşsiz lezzet, kilosu yaklaşık 1000 TL’ye satılıyor. Aynı zamanda serotonin salgısını destekleyerek ruh halini iyileştirdiği belirtiliyor.
B12 BOMBASI: MİHALİÇ PEYNİRİ
Ege Bölgesi’nin özellikle İzmir, Bursa ve Balıkesir şehirlerinde üretilen Mihaliç peyniri, yüksek B12 içeriği sayesinde enerji eksikliğini gideriyor ve kansızlığa karşı etkili bir doğal destek sunuyor.
250 yıllık geçmişe sahip bu geleneksel peynir, özellikle sinir sistemi üzerinde olumlu etkileriyle biliniyor. İçeriğindeki fosfor ve kalsiyum sayesinde kemik sağlığını da destekleyen Mihaliç peyniri, hafızayı güçlendirmesi ve stresi azaltıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Kadınların regli dönemlerinde rahatlatıcı etkisiyle de öne çıkıyor.
DİYET YAPANLARIN VAZGEÇİLMEZİ: MANYAS LORU
Balıkesir’in meşhur peynirlerinden biri olan Manyas loru, kaymağa benzer yapısı ve zengin içeriğiyle sofraların aranan lezzetlerinden. Özellikle diyet yapanlar için düşük kalorili ve tok tutan yapısıyla tercih edilen bu peynir, kas onarımı ve kemik sağlığına önemli katkılar sağlıyor.
Antioksidan özelliğiyle vücudu zararlı maddelerden arındıran Manyas loru, protein bakımından da oldukça zengin. Diş sağlığından bağışıklığa kadar geniş bir yelpazede fayda sağlayan bu peynir türü, turistlerin ilgisini çeken bir diğer önemli lezzet olarak öne çıkıyor.