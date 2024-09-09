Kıdem Tazminatında Yeni Dönem: Çalışanlar İstediği Zaman İşten Çıkabilecek Mi?

KIDEM TAZMİNATI KALKIYOR MU?

Kıdem tazminatı, esnek çalışma düzeni ve sosyal güvenlikle ilgili konular tekrardan gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program’a göre, yılın ilk çeyreğinde yeni nesil esnek çalışma modelleri ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Sosyal güvenlik sistemi ise yılın ikinci çeyreğinde ele alınacak. Programda, tamamlayıcı emeklilik sisteminin işveren katkılarıyla kurulacağı belirtildi. Bu sistemin, kıdem tazminatının alternatifi olarak değerlendirildiği eleştirileri var.

TES VE KIDEM TAZMİNATI

Orta Vadeli Program’daki yapısal düzenlemeler arasında, "Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği" ifadesi yer alıyor. Bu düzenlemenin kanunlaşması bekleniyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemine işverenlerin de dahil olması ve zorunlu olarak uygulanması durumunda, sistemin kıdem tazminatının yerine geçmesi öngörülüyor. İşverenler kıdem tazminatı yerine belirli bir tutarı bu sisteme yatıracak, çalışan ise emekli olduğunda tamamlayıcı maaş alacak.

ÇALIŞANLAR İSTEDİĞİ ZAMAN İŞTEN ÇIKABİLECEK Mİ?

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dair bilgileri paylaştı. Halihazırdaki otomatik katılım sistemi kapsamında çalışanların işverenler tarafından zorunlu şekilde sisteme dahil edildiğini söyleyen Doğan, çalışanların istedikleri zaman çıkabildiklerini belirtti. Ancak, tamamlayıcı emeklilik sisteminde çalışanların sisteme istedikleri zaman çıkamayacaklarını ifade etti.