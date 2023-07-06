Kıdem tazminatında 'seyyanen zam' detayı: Herkesi ilgilendiriyor
Enflasyon farkı ile memur zammı belli olurken, memur maaş katsayısına bağlı olarak artan kıdem tazminatı tavanı Temmuz 2023 dönemi için merak ediliyor. Ancak kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken 8077 liralık seyyanen zam dikkate alınmayacak.
İş Kanunu uyarınca kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıllık hizmet karşılığı 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı veriliyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, kıdem tazminatı tavanı aşılamıyor. Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarında, memur maaş katsayısına bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, memur maaşlarına bu yıl önceki yıllardan farklı bir artış yapıldı. Maaşlar önce yüzde 17.55 oranında artırıldı ve bunun üzerine 8.076 TL ilave ödeme adı altında seyyanen zam verildi. En düşük memur maaşı yüzde 86 oranında, ortalama memur maaşları da yüzde 74 oranında artırıldı.
SEYYANEN ZAM KIDEM TAZMİNATI TAVANINI ARTIRACAK MI?
İş Kanunu’na tabi çalışanlar, memur maaşlarına yapılan bu artış sonrası kıdem tazminatı tavanının ne olacağını merak ediyor. Özellikle 8.076 TL’lik seyyanen zammın kıdem tazminatı tavanını artırıp artırmayacağını öğrenmek istiyorlar.
AKP milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifine göre, ilave ödeme adı altında yapılan seyyanen zam, diğer mevzuat uyarınca mali hakların belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dahil edilmeyecek. Başka bir ifadeyle, bu ödeme memurların emekli ikramiyesinde veya işçilerin kıdem tazminatı tavanı hesabında dikkate alınmayacak.