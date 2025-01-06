Kıdem Tazminatı Gram Gram Eridi: Asgari Ücretin 7,5 Katı Prim Ödeyenler Dikkat! Sadece 1,8 Katı Kadar...
Kıdem tazminatında taban ve tavan ücretler 2025 için netleşti. Ancak asgari ücret ve memur zammı ile yükselen rakamlar günden güne eriyor. 2002’de 104 gram altın alınabilen kıdem tazminatı ile bugün sadece 15 adet alınabiliyor. Temmuz ayına kadar bunun 12 adede düşmesi bekleniyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun konu hakkında, “Asgari ücretin 7,5 katı kadar prim ödeyerek çalışan bir kişi asgari ücretle çalışan bir kişiden sadece yaklaşık 1,8 kat kadar fazla kıdem tazminatı alabiliyor" yorumunu yaptı.
Kaynak: Dünya Gazetesi
2025 kıdem tazminatı taban ücreti asgari ücrete gelen yüzde 30’luk artışla 26.004 TL’ye yükseldi. Memur zammı ile belirlenen kıdem tazminatı tabanı da 2025 Ocak zammıyla birlikte 46.658 TL oldu. Ancak işçinin de memurun da kıdem tazminatı yıllar içinde eridi. 2002 yılında tavan tazminat rakamı ile 104 gram altın alınırken bu rakam 2023 ve 2024 yıllarında 14’e kadar geriledi Bu yıl ise sadece 15.5 gram altın alınabiliyor.
KIDEM TAZMİNATINDA GRAM ALTIN HESABI
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi’ndeki yazısında, kıdem tazminatı üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. “2024 yılı sonunda kıdem tazminatı tavanı ile sadece 14 gram altın alınabilecek duruma geriledi. 2025 yılına girdik ve yeni kıdem tazminatı tavanı ile şimdilik 15 gram altın alınabiliyor” diyen Özgür Erdursun, “30/06/2025’e kadar 46.658 TL olan kıdem tazminatı tavanı değişmeyecek ancak altının gramı artmaya devam edecektir. Haziran ayına kadar en iyimser tahminle kıdem tazminatı tavanı 12-13 gram altın değerine kadar gerileyecektir” yorumunu yaptı.
SGK PRİMİ VE TAVAN ÜCRET ZAMMI ARASINDA UÇURUM OLUŞTU
“Çalışanlar için sosyal güvenlik sistemine ödenen primler asgari ücret ve tavan ücret olan asgari ücretin 7.5 katına kadar bildirilir ve bu tutarlar üzerinden prim oranlarına göre ödenir. Yani Sosyal güvenlik sistemine çalışanlar için ödenecek primler asgari ücrete göre belirlenirken, kıdem tazminatları memurların alacağı toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranına göre belirlenir. Primler yüzde 30 artarken, kıdem tazminatı tavanı yüzde 11,54 oranında arttı” diyerek tazminatın her yıl değerini yitirdiğinin altını çizen uzman isim şunları dile getirdi:
“Asgari ücretle brüt 26.005,50TL ile çalışan bir kişi 10 yıl için 260.055TL kıdem tazminatı hakkı elde ederken asgari ücretin 7,5 katı ile 195.041 TL ile çalışan bir kişi ise 10 yıl için 466.580 TL kıdem tazminatı hak ediyor. Asgari ücretin 7,5 katı kadar prim ödeyerek çalışan bir kişi asgari ücretle çalışan bir kişiden sadece yaklaşık 1,8 kat kadar fazla kıdem tazminatı alabiliyor. Geçmiş dönemlerde 25-30 yıl çalışması sonrası ev, araba alan bir çalışanın artık bunları hayal dahi edemeyecek duruma geldi.”