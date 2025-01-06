Kıdem Tazminatı Gram Gram Eridi: Asgari Ücretin 7,5 Katı Prim Ödeyenler Dikkat! Sadece 1,8 Katı Kadar...

“Asgari ücretle brüt 26.005,50TL ile çalışan bir kişi 10 yıl için 260.055TL kı­dem tazminatı hakkı elde ederken asgari üc­retin 7,5 katı ile 195.041 TL ile çalışan bir ki­şi ise 10 yıl için 466.580 TL kıdem tazminatı hak ediyor. Asgari ücretin 7,5 katı kadar prim ödeyerek çalışan bir kişi asgari ücretle çalı­şan bir kişiden sadece yaklaşık 1,8 kat kadar fazla kıdem tazminatı alabiliyor. Geçmiş dönemlerde 25-30 yıl çalışması sonrası ev, araba alan bir çalışanın artık bun­ları hayal dahi edemeyecek duruma geldi.”