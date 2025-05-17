Ketçaplar Raflardan Kırmızı Kodla Apar Topar Toplatılıyor
Fransa genelinde faaliyet gösteren süpermarket zincirlerinde satılan bazı ketçap ürünleri, mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edilmesi nedeniyle piyasadan toplatılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Konuyla ilgili açıklama, Fransa hükümetine bağlı tüketici güvenliği platformu Rappel-Conso tarafından yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki Super U, Hyper U, U Express ve Marché U mağazalarında satışa sunulan U markalı ketçaplara dair ciddi bir uyarı yayınlandı. Mikrobiyolojik açıdan risk taşıdığı belirlenen ürünler, tüketici sağlığını tehdit edebileceği gerekçesiyle geri çağrıldı.
HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞIRILDI?
Geri çağırma kararı, 560 gram ve 1 kilogramlık U markalı ketçap şişelerini kapsıyor. Problemli olduğu tespit edilen ürünler, 18 Mart – 13 Mayıs 2025 tarihleri arasında raflarda yer aldı. Risk taşıyan partiler ve ürün bilgileri şu şekilde açıklandı:
Barkod: 3660992011773
Parti Numarası: R 078
Son Tüketim Tarihi: 19/09/2026
Barkod: 3660992011773
Parti Numarası: R 079
Son Tüketim Tarihi: 20/09/2026
Barkod: 3256221205879
Parti Numarası: R 070
Son Tüketim Tarihi: 11/09/2026
Barkod: 3256221205879
Parti Numarası: R 071
Son Tüketim Tarihi: 12/09/2026
TÜKETİCİLERE KRİTİK UYARI
Yetkililer, söz konusu ketçapların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgularken, vatandaşlara ürünleri ya imha etmeleri ya da satın aldıkları marketlere iade ederek ücretlerini geri almaları yönünde çağrıda bulundu. Uyarıda, bu partilere ait ketçapların sağlık açısından tehlike yaratabileceği belirtildi.
Fransa’daki tüketici sağlığı otoriteleri, geri çağırma sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu. Ürünlerle ilgili detaylara Rappel-Conso’nun resmi internet sitesinden ulaşılabileceği ifade edildi.