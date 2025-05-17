Ketçaplar Raflardan Kırmızı Kodla Apar Topar Toplatılıyor

Konuyla ilgili açıklama, Fransa hükümetine bağlı tüketici güvenliği platformu Rappel-Conso tarafından yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki Super U, Hyper U, U Express ve Marché U mağazalarında satışa sunulan U markalı ketçaplara dair ciddi bir uyarı yayınlandı. Mikrobiyolojik açıdan risk taşıdığı belirlenen ürünler, tüketici sağlığını tehdit edebileceği gerekçesiyle geri çağrıldı.