Kazakistan Ve Türkiye Arasında Dev Yatırım: 1,3 Milyar Dolarlık Fabrika Yapılacak

BÜYÜK BİR FIRSAT SUNACAK

Kaliteli ve uygun fiyatlı mineral gübre temininin kritik bir konu olduğunu ifade eden Bektenov, "Bu proje, yalnızca iç pazardaki ihtiyacı karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda ihracat açısından da büyük bir fırsat sunacak." dedi. Görüşmenin ardından ilgili devlet kurumlarına, yatırım anlaşmasının en geç iki hafta içinde imzalanması yönünde talimat verildi.