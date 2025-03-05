Kazakistan Ve Türkiye Arasında Dev Yatırım: 1,3 Milyar Dolarlık Fabrika Yapılacak
Kazakistan hükümeti ile Türk şirketi ESTA Construction arasında 1,3 milyar dolarlık yatırım anlaşması için hazırlıklar tamamlandı. Hazar Denizi kıyısındaki Kurık Limanı yakınlarında inşa edilecek büyük ölçekli gübre fabrikasının, ülkenin tarım sektörüne önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, başkent Astana’da ESTA Construction Genel Müdürü Mustafa Toprak ile bir araya geldi. Görüşmede, tarım sanayi kompleksinin geliştirilmesine verdikleri önemi vurgulayan Bektenov, çiftçileri desteklemek amacıyla 700 milyar tenge tahsis ettiklerini belirtti.
BÜYÜK BİR FIRSAT SUNACAK
Kaliteli ve uygun fiyatlı mineral gübre temininin kritik bir konu olduğunu ifade eden Bektenov, "Bu proje, yalnızca iç pazardaki ihtiyacı karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda ihracat açısından da büyük bir fırsat sunacak." dedi. Görüşmenin ardından ilgili devlet kurumlarına, yatırım anlaşmasının en geç iki hafta içinde imzalanması yönünde talimat verildi.
FABRİKA ÜRETİMİ ARTIRACAK, İSTİHDAM OLUŞTURACAK
Proje kapsamında inşa edilecek fabrika, yıllık 700 bin ton üre ve 42 bin ton amonyak üretim kapasitesine sahip olacak. Bu yatırımla Kazakistan’ın ithal gübreye bağımlılığının azaltılması ve tarım sektörüne katma değeri yüksek ürünler sunulması amaçlanıyor.
İnşaat sürecinde yaklaşık 3 bin kişinin çalışması, fabrikanın faaliyete geçmesiyle ise 400 kişiye kalıcı istihdam sağlanması öngörülüyor. Anlaşmanın kısa süre içinde imzalanmasının ardından fabrikanın yapımına başlanması planlanıyor.