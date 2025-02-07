Kazadan Beladan Koruyor, Nazara Çok İyi Geliyor: Kilosu 150 TL'den Kapış Kapış Satılıyor
Üzerlik tohumu, yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılan doğal bir şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Kilosu 150 TL'den satılan üzerlik tohumu aynı zamanda evleri hem nazardan hem de haşerelerden korunduğuna inanılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Asırlardır Mardin'de kullanılan üzerlik tohumu, sadece bir baharat değil, aynı zamanda geleneksel tıpta da önemli bir yere sahip. Bu küçük tohum, yüzyıllardır evlerde hem baharat olarak kullanılıyor hem de çeşitli sağlık sorunlarına karşı doğal bir çözüm olarak tercih ediliyor. Mardin'de ayrıca asırlardır üzerlik tohumu ile yapılan tütsüyle evler hem nazardan hem de haşerelerden korunduğuna inanılıyor.
KAZADAN BELADAN KORUDUĞUNA İNANILIR
Tarihi Mardin Çarşısı'nda bir esnaf, “Mardin'de ezelden beri harmel yani üzerlik tohumu kullanılıyor. Hatta yakıldığı zaman yaz aylarında haşereler için iyidir. Ne yılan ne akrep ne de böcek gelir. Tütsü tavada yakılır, dumanı ile ev tütsülenir. Üzerlik tohumlarının ipe asılmış hali nazar, göz, büyü için iyi gelir. Bunların büyük olanları eve asılır. Küçük olanlar ise araba için kazadan beladan koruduğuna inanılır” dedi.
KİLOSU 150 TL'DEN SATILIYOR
Tohumunun faydalı olduğunu aktaran esnaf, “Kavrulur, daha sonra dövülür ve sabah aç karnına bir çay kaşığı yenir. Basur için birebirdir. Kilosunu 150 liradan satıyoruz. Günde 5-10 kilo satıyoruz. İpe asılanları da köyde yapılıyor, biz de satıyoruz." diye konuştu.
ÜZERLİK TOHUMUNUN FAYDALARI NELER?
Üzerlik tohumu, sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık gibi sorunları gidermeye yardımcı olur.
İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur.
Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olur.
Vücuttaki iltihapları azaltarak ağrıları dindirir.
Cildi temizleyerek sivilce ve akne gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur.
Saç köklerini güçlendirerek saç dökülmesini önler ve saçların daha sağlıklı uzamasını sağlar.
Sakinleştirici etkisi sayesinde stres ve anksiyeteyi azaltır.