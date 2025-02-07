Kazadan Beladan Koruyor, Nazara Çok İyi Geliyor: Kilosu 150 TL'den Kapış Kapış Satılıyor

Asırlardır Mardin'de kullanılan üzerlik tohumu, sadece bir baharat değil, aynı zamanda geleneksel tıpta da önemli bir yere sahip. Bu küçük tohum, yüzyıllardır evlerde hem baharat olarak kullanılıyor hem de çeşitli sağlık sorunlarına karşı doğal bir çözüm olarak tercih ediliyor. Mardin'de ayrıca asırlardır üzerlik tohumu ile yapılan tütsüyle evler hem nazardan hem de haşerelerden korunduğuna inanılıyor.