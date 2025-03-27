Kastamonu'da 12 Bin Yıllık Hasat! Kar Yağışı Umutları Artırdı, Rekor Olacak

REKOLTE BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Siyez buğdayı üreticileri, kar yağışının istenilen seviyede gerçekleşmesiyle bu yıl iyi bir rekolte beklediklerini dile getirdi. Siyez buğdayının, kabuklu yapısıyla soğuk ve kuşlara karşı kendini koruyabildiğini belirten üreticiler, hasat için Ağustos ayını işaret etti.

"EKİMDEN SONRA TARLAYA GİTMEYE GEREK KALMIYOR"

İhsangazi ilçesinde siyez buğdayı yetiştiriciliği yapan Yasin Ciğerci, siyezin dayanıklı yapısına dikkat çekerek şunları söyledi:

“12 bin yıllık siyez üreticisiyim. Ekim ayında toprakla buluşturduğumuz siyezler, kar suyuyla beslenerek gayet güzel bir büyüme gösteriyor. Ekimden sonra tarlaya tekrar gitmiyoruz. Kabuklu yapısı sayesinde hem soğuğa hem de kuşlara karşı kendini koruyor. Ağustos ayında hasadını yapmayı planlıyoruz. Hasadın ardından taş değirmenimizde işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürüp iç pazarda satışa sunacağız. Biz çiftçiler için bu oldukça önemli.”