‘Kasko Pahalı’ Diyene Alternatif! Yüksek Paralar Vermek İstemeyen Araç Sahipleri O Detayı Atlıyordu: Madde Madde Belli Oldu
Zorunlu trafik sigortası ve kasko araç sahiplerinin en büyük giderleri arasında yer alıyordu. Ancak kasko fiyatları artarken yanlış seçim yapmak da sizi daha fazla para ödemeye itebilir. Peki kasko yaparken nelere dikkat edilmeli? Kasko sigortası yaptırmak istemeyenler için trafik sigortasındaki teminat artırma detayı ortaya çıktı.
Kaynak: Takvim
Türkiye’de 30 milyonu aşkın araç yollarda. Her aracın trafiğe çıkabilmesi için zorunlu trafik sigortasını yaptırması gerekiyor. Ancak kaza durumlarında ikili zararı karşılayan kaskoda ise işler değişiyor. Kasko sigortası yaptırırken sunulan şart ve teminatlar önem kazanıyor. Bu teminatlar ödenilecek fiyatı da belirliyor. Fakat ucuz diye düşük teminatlı kasko yaptırmak zaman zaman araç sahiplerini sıkıntıya da sokabiliyor.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’in haberine göre kasko yaptırırken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunlardan ilki kasko sigortası seçerken öncelikle tercih edilen şirketi tanımak. Sunulan teminatları karşılayıp karşılamadığına, kaza sırasında sunulacak hizmetlere ve sigortacıya kolay ulaşıp ulaşamadığınıza göre şirketi değerlendirmek de önemli. Bu yüzden tek bir şirket yerine birçok alternatif şirketi değerlendirmek daha doğru sonuçları doğuruyor.
TEMİNAT İLE DEĞER FARKINA DİKKAT!
Şirket ile ilgili bilgileri öğrendikten sonra poliçeye incelemek de önemli. Size sunulan teminatların kapsamını mutlaka sigortacınızdan öğrenmelisiniz. Özellikle yedek parça durumu, yetkili ya da özel servis tercihlerinin poliçede ayrıntılı olarak yer almasını sağlayın.
Sadece şirket ve teminatlar değil aracınızın değeri de önemli. Aracınızın değerini doğru analiz etmeniz alacağınız kasko bedelini değerlendirirken fayda sağlayacaktır. Aracınız sıfır ya da ikinci el olsa da kasko teminatı ile piyasadaki değeri arasında fark bulunmamalı.
İNDİRİM AVANTAJI ÖNEMLİ
Birçok kasko ürününde mutlaka hasarsızlık indirimi yer alıyor. Dolayısıyla iyi sürücülerin burada ödüllendirilmesi söz konusu. Burada küçük detaylar da önemli. Bazı hasarlar hasarsızlık durumunu bozmuyor.
Bu küçük hasarları firmanın karşılayıp karşılamadığını da öğrenmelisiniz. Yine kaza durumunda aracınız tamirdeyken ikame araç temini önem kazanıyor. Bu araç verilmesi ile ilgili detayları da mutlaka inceleyin.
‘KASKO PAHALI’ ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA TEMİNAT ARTIRABİLİR
Bazı sürücüler kasko yaptırmaktan imtina edebiliyor. Siz de "Kasko yaptırmak istemiyorum" diyorsanız zorunlu trafik sigortanızdaki teminatları artırabilirsiniz. Bu durumda karşı tarafa verdiğiniz zararları karşılama noktasında sigortanız daha yüksek meblağları ödeyecektir. Bu detayları sigortacınızla konuşabilirsiniz.
TRAFİKTE YENİ DÖNEM
Zorunlu trafik sigortası ile ilgili firmalar 2024 yılının ilk yarısında 10 milyar lira zarar ettiklerini, bunun yıl sonunda 20 milyar lirayı bulabileceğini belirtiyor. Hem kullanıcıları hem şirketleri ilgilendiren sorunların çözümü için yeni bir yol haritası da belirlenmiş durumda.
Üzerinde çalışılan formüle göre, trafik sigortasındaki bedeni hasarlar için kamu bir havuz kuracak, vefat ve sakatlık tazminatları kamunun kurduğu bu havuzdan ödenecek.
Sigorta şirketleri de sattıkları her poliçede, bedeni hasar için belirlenen primin belirli oranını kamunun kuracağı bedeni hasar havuzuna devredecek. Hasar olduğunda da vefat ve sakatlık tazminatları havuzdan ödenecek.