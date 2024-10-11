‘Kasko Pahalı’ Diyene Alternatif! Yüksek Paralar Vermek İstemeyen Araç Sahipleri O Detayı Atlıyordu: Madde Madde Belli Oldu

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’in haberine göre kasko yaptırırken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunlardan ilki kasko sigortası seçerken öncelikle tercih edilen şirketi tanımak. Sunulan teminatları karşılayıp karşılamadığına, kaza sırasında sunulacak hizmetlere ve sigortacıya kolay ulaşıp ulaşamadığınıza göre şirketi değerlendirmek de önemli. Bu yüzden tek bir şirket yerine birçok alternatif şirketi değerlendirmek daha doğru sonuçları doğuruyor.